Google deve trazer para o Android 16 uma união única com o Linux

Ainda não temos o Android 15 disponível nos smartphones e já se fala na versão 16. Surgem rumores que a Google prepara uma maior integração Linux no seu sistema operativo.

Linux acessível a todos pela mão da Google

A Google prepara-se para apresentar suporte para máquinas virtuais (VM) Linux e uma aplicação Terminal completa para dispositivos móveis com Android 16. Considerando que o Android já é um sistema operativo baseado em Linux, esta nova funcionalidade permitirá aos utilizadores executar um sistema operativo completo.

A aplicação Terminal permitirá que os utilizadores executem comandos Linux diretamente dos seus dispositivos Android. Com suporte para aceleração GPU, as aplicações e o software baseados em gráficos também poderão funcionar de forma eficiente.

A aplicação Terminal também oferecerá recursos avançados de gestão do sistema, como tamanho do disco, encaminhamento de portas e recuperação de partições. Na verdade, esta funcionalidade pode ser vista como uma extensão do suporte Linux da Google no Chrome OS para dispositivos móveis.

Android 16 deve mudar tudo

A oferta deste tipo de funcionalidade em dispositivos Android aumentará muito o poder e a flexibilidade da plataforma móvel. Os programadores poderão utilizar os seus dispositivos móveis como uma plataforma de desenvolvimento mais poderosa. Com a aceleração da GPU, as aplicações tornar-se-ão muito mais rápidas e suaves.

Estas inovações que virão com o Android 16 irão aumentar significativamente a utilidade dos dispositivos móveis. A Google prepara assim o seu sistema operativo móvel para dar ainda mais aos utilizadores, que podem usar os seus terminais móveis como ferramentas poderosas e com uma portabilidade única.

Estamos ainda longe de ver esta versão a poder ser usada de forma mais direta e em testes públicos. Ainda assim, as novidades não param de ser mostradas e de revelar tudo o que a Google prepara para o Android. Assim que o Android 15 esteja acessível nos fabricantes, certamente que esta versão terá o foco total dos programadores.