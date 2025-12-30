PplWare Mobile

China abala os gigantes dos smartphones e lança bateria de 10.000 mAh

· Android 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Carlos Fernandes says:
    30 de Dezembro de 2025 às 14:45

    Tudo top, mas como velho gostava mais da substituição da bateria.

    Responder
  2. Rui Almeida says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:14

    A europa ja deixava lancarem telemoveis destes mas e so tretas de burocracias! Mas em testes reais os 6000mah do oneplus 13 continuam a durar menos que os 5000 do iphone 17 pro max

    Responder
    • Manuel da Rocha says:
      30 de Dezembro de 2025 às 16:07

      Os iphones manipulam, a utilização, da bateria, de forma a maximizar, a utilização. Como 100%, das apps, exigem passar pelo controlo, da Apple, para analisar a utilização, os drivers usados, chegam a ser 1 em 60000 milhões, quando comparados com os Android. Ao só usar 1 driver para 100%, de tudo o que faz, é muito simples, gerir a bateria. Por outro lado, Apple recebeu 820000 milhões, de dólares, em valor para suporte de software, algo como 600000000% acima de todas as operadoras mundiais, somadas.

      Responder
  3. Eila' says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:53

    Ainda com os milhares de miliamperes, parecem aqueles países em que para pagar o pão levam um saco cheio de notas.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Confiaria num médico que utilizasse IA para dar um diagnóstico?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube