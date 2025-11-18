O nascimento da era digital: ENIAC, o primeiro computador
O mundo da tecnologia não apareceu com o Google. A história da computação moderna começa com uma máquina monumental, fruto de uma conjunção de necessidade militar, visão académica e avanço tecnológico. Venha conhecer o ENIAC.
Este artigo analisa com detalhe a génese do primeiro computador de propósito geral e eletrónico, o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), explorando o contexto histórico, o seu desenvolvimento, arquitetura, impacto e legado.
1. Contexto histórico e motivações
Durante a Segunda Guerra Mundial, o esforço dos Aliados exigia cálculos balísticos em grande escala, trajetórias de projéteis, designs de armas, entre outros.
Na Moore School of Electrical Engineering da University of Pennsylvania, os físicos e engenheiros John Mauchly e J. Presper Eckert formularam a ideia de uma máquina completamente eletrónica, capaz de substituir os cálculos manuais ou mecânicos e de aumentar exponencialmente a velocidade de processamento.
A máquina foi financiada pelo Exército dos EUA, através da Ballistic Research Laboratory, sob o nome de código “Project PX”.
Este contexto marcou o passo decisivo entre máquinas mecânicas (ou eletromecânicas) e os computadores eletrónicos que viriam a moldar o mundo.
2. Desenvolvimento e construção
A construção do ENIAC iniciou-se formalmente em 1943, com muitos desafios técnicos, sobretudo a fiabilidade dos tubos eletrónicos (válvulas), dissipação de calor, interligações complexas.
O equipamento foi concluído em 1945 e anunciado ao público no início de 1946.
Alguns factos relevantes:
- Continha cerca de 18 000 válvulas eletrónicas, 7.200 díodos, 70.000 resistores e 10.000 condensadores.
- Ocupava dezenas de metros quadrados e pesava dezenas de toneladas, consumindo energia em grande escala.
- Era propositada para cálculos balísticos, mas mostrou-se reprogramável para outros fins, o que lhe deu carácter de “computador de uso geral”.
3. Arquitetura técnica e funcionamento
3.1 Estrutura física
A máquina era composta por diversos painéis de armário, no total cerca de 40 painéis, dispostos em “U” ou formato de sala especializada.
Cada painel continha módulos especializados: acumuladores, multiplicadores, divisor/raiz-quadrada, mesas de função (function tables), etc.
Para dar uma ideia:
- Cada acumulador podia armazenar um número decimal de até 10 dígitos.
- A programação era feita por cablagem, placas de função e chaveamento manual (ou programar com as mãos), não havia (inicialmente) memória de programa como nos computadores que se seguiriam.
3.2 Rendimentos e capacidades
O ENIAC foi capaz de fazer milhares de operações por segundo, por exemplo, cerca de 5.000 somas por segundo é uma estimativa comum.
Embora comparada com os supercomputadores atuais pareça modesta, o salto em relação ao que existia era enorme.
A máquina podia ser “reprogramada” para diferentes tarefas, um fator-chave que a distingue de muitos dispositivos anteriores de cálculo fixo.
4. Impacto cultural, económico e tecnológico
O ENIAC inaugurou a era da computação eletrónica de propósito geral.
O seu impacto foi multifacetado:
- Na esfera militar: permitiu cálculos mais rápidos e complexos, reduzindo drasticamente o tempo para gerar tabelas de tiro e hipóteses de design.
- Na investigação científica: abriu caminho para métodos como o Monte Carlo, previsão meteorológica, física nuclear.
- Na economia e sociedade: embora em princípio fosse uma máquina especializada, simbolizou a transição para uma era onde dados e cálculos em grande escala se tornariam fundamentais.
- Culturalmente: fomentou uma nova profissão, “programadores” de computadores eletrónicos, e marcou o início do reconhecimento de mulheres como pioneiras na programação (por exemplo, as seis mulheres do ENIAC).
5. Legado e lições para o futuro
O ENIAC permaneceu operacional até meados da década de 1950, sendo posteriormente ultrapassada por máquinas com arquitetura de programa armazenado.
Entre os legados mais importantes:
- A demonstração de que a eletrónica (válvulas/transístores) podia substituir dispositivos mecânicos em calculadores de grande escala.
- A ideia de “computador de propósito geral”, que pudesse ser reconfigurado para tarefas distintas.
- O reconhecimento da importância de fiabilidade, arquitetura modular e interface de programação, fatores que ainda hoje importam.
- A inspiração para todo o desenvolvimento subsequente: da transição para os transístores, circuitos integrados, microprocessadores e os computadores pessoais e servidores que dominam hoje.
Conclusão
O primeiro computador eletrónico de grande escala, O ENIAC, não foi apenas uma curiosidade engenhosa de um laboratório universitário, mas um divisor de águas tecnológico. Permitindo pela primeira vez que cálculos complexos fossem automatizados, reprogramáveis e significativamente mais rápidos, lançou as bases da era digital.
A sua história mostra-nos que a inovação tecnológica nasce da convergência entre necessidade prática, investigação académica e engenho técnico, e que essas máquinas gigantes de ontem são os pequenos chips invisíveis de hoje.