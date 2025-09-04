Um aspirador robô que sobe escadas: novas soluções de limpeza inteligente da Dreame

No âmbito da IFA 2025, a Dreame, marca líder em soluções inteligentes para casa, apresentou hoje um vasto portefólio de inovações que representam um grande marco na automação doméstica.

Fundada em 2017, a Dreame Technology é uma empresa inovadora de produtos de consumo focada em eletrodomésticos inteligentes, com o objetivo de melhorar a vida diária dos utilizadores através da tecnologia, sem descurar o design de vanguarda.

Hoje, por ocasião da IFA 2025, a Dreame apresentou um leque de soluções inteligentes para o lar: desde o primeiro aspirador robô do mundo capaz de subir escadas, a aspiradores sem fios inéditos e corta-relvas robóticos com Inteligência Artificial (IA).

Ouvimos as necessidades dos utilizadores e transformamos desafios em soluções intuitivas. Estamos muito entusiasmados por apresentar estas novas tecnologias na IFA e esperamos que tragam uma verdadeira ajuda, dando mais tempo às pessoas para se focarem no que realmente importa. Quer seja subir escadas, lidar com cabelos emaranhados ou manter um relvado com várias zonas, as inovações da Dreame tornam o quotidiano mais fácil, mais limpo e mais inteligente.

Disse Sean Chen, diretor-geral da Dreame para a região da Europa Ocidental, explicando que a missão da marca "é simples".

Dreame Cyber X: avanço na robótica de subida de escadas

O Cyber X representa um salto em frente na engenharia robótica: um sistema de aspiração concebido para limpar vários andares de forma autónoma, resolvendo um dos desafios domésticos mais persistentes.

No seu núcleo, o Cyber X é composto por três elementos principais: o aspirador robô, o sistema de subida de escadas Bionic QuadTrack e a estação base. O sistema QuadTrack é a peça central, permitindo transições suaves e seguras entre pisos.

Quando o Cyber X precisa de passar de um andar para outro, o aspirador une-se ao sistema QuadTrack, que funciona como um mini elevador. O sistema transporta o aspirador até ao piso seguinte e liberta-o automaticamente para iniciar a limpeza.

Após concluir as tarefas, o aspirador repete o processo para regressar ou continuar a limpeza, eliminando a necessidade de o levantar manualmente.

Principais características Sistema de subida de escadas Bionic QuadTrack : o Cyber X, com o seu sistema QuadTrack pioneiro, consegue subir escadas até 25 cm de altura a 0,2 m/s, adaptando-se dinamicamente a diferentes larguras e geometrias de degraus, garantindo uma subida suave, rápida e segura.

: o Cyber X, com o seu sistema QuadTrack pioneiro, consegue subir escadas até 25 cm de altura a 0,2 m/s, adaptando-se dinamicamente a diferentes larguras e geometrias de degraus, garantindo uma subida suave, rápida e segura. Proteção Tripla de Travagem : três camadas independentes de travagem e correias de borracha resistentes asseguram máxima aderência e estabilidade em madeira, ladrilho e alcatifa.

: três camadas independentes de travagem e correias de borracha resistentes asseguram máxima aderência e estabilidade em madeira, ladrilho e alcatifa. Sistema de Visão Inteligente 3DAdapt : um laser de luz estruturada combinado com uma câmara com IA mapeia as escadas em tempo real, calculando a profundidade, ângulo e altura das mesmas para garantir movimentos seguros e naturais.

: um laser de luz estruturada combinado com uma câmara com IA mapeia as escadas em tempo real, calculando a profundidade, ângulo e altura das mesmas para garantir movimentos seguros e naturais. Baterias independentes de alta capacidade: tanto o Cyber X como o sistema QuadTrack estão equipados com baterias de 6400 mAh, permitindo a cobertura de até cinco andares numa única sessão.

Com o Cyber X, a Dreame demonstra o seu espírito pioneiro e visão de futuro, ultrapassando os limites do que é possível na limpeza autónoma e multifloor.

Cyber10 Ultra: braço de preensão e sistema multiferramentas

O Cyber10 Ultra é o primeiro aspirador robô da indústria capaz de utilizar ferramentas de limpeza de forma totalmente autónoma, graças ao ecossistema biónico CyberDex.

Chegando onde outros aspiradores não conseguem - entre pernas de cadeiras, debaixo de móveis e em cantos profundos -, levanta objetos até 500 g. Inteligente, preciso e totalmente mãos-livres, o Cyber10 Ultra representa um grande marco na limpeza doméstica.

Braço CyberDex Hyper-Flex

Inspirado no movimento humano, com quatro articulações e cinco graus de liberdade, o braço estende-se até 33 cm a partir da lateral do robô.

Com juntas de alto binário, é capaz de mover objetos do caminho para garantir cobertura total de limpeza, além de organizar inteligentemente objetos espalhados.

Tecnologia autónoma de ferramentas

O braço opera de forma independente diferentes acessórios de limpeza — escovas e bocais de aspiração.

Com um alcance de 40 cm, limpa fendas estreitas e espaços difíceis, garantindo que nenhum canto fica por limpar.

Sistema de Visão 360° TriSight

Câmaras binoculares no robô mapeiam a casa em 3D, evitando obstáculos como cabos e móveis.

No braço, câmaras RGB e infravermelhas oferecem visão de 360°, enquanto sensores laser laterais eliminam pontos cegos, assegurando navegação inteligente e segura.

Série Aqua: limpeza com água potável

A nova gama Aqua, uma geração inovadora de aspiradores robô, foi também destaque na IFA 2025.

Tal como a gama de topo X Series, com mopas de disco duplo, a série Aqua evoluirá a cada geração, afirmando-se como uma das gamas principais da marca.

No centro desta inovação está uma mopa de rolo com lavagem em tempo real com água potável, que permanece limpa durante a utilização e garante resultados consistentes, mais inteligentes e eficientes.

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Com limpeza rápida e manutenção mínima garantidas, o Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete é ideal para casas com animais, crianças ou derrames frequentes.

A mopa AquaRoll limpa-se automaticamente com água potável enquanto separa a água suja, evitando recontaminação. A tecnologia FluffRoll levanta pó e remove manchas difíceis, alcançando linhas de juntas e áreas complicadas.

Já o AutoSeal Roller Guard protege carpetes contra humidade e o sistema ThermoHub a 100 °C garante que o rolo permanece limpo e pronto para a próxima utilização.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete

Tecnologia avançada de lavagem com TrackSync Constant Hot Water Mopping, o primeiro sistema de limpeza com água fresca da Dreame.

Utiliza água quente a 45 °C, com reposição automática de solução, mantendo os pavimentos limpos enquanto contorna obstáculos de forma eficiente.

Criado para utilizadores que tenham um pavimento rígido, o Dreame Aqua10 Ultra Track Complete oferece maior área de contacto e pressão descendente reforçada, removendo manchas persistentes e sujidade.

Matrix 10 Ultra: primeiro com sistema inteligente de troca de mopas

O Matrix10 Ultra apresenta a primeira base de troca automática de mopas da indústria, concebida para se adaptar de forma inteligente a qualquer cenário de limpeza.

Com capacidade para três tipos diferentes de mopas, alterna automaticamente conforme o tipo de divisão ou necessidade - mopas com cerdas de nylon para combater a gordura da cozinha, mopas-esponja de retenção de água para casas de banho e mopas térmicas para outras áreas da casa - mantendo uma temperatura consistente para uma limpeza mais profunda e eficaz.

O avançado compartimento triplo de soluções personaliza ainda mais os cuidados, dispensando fórmulas específicas para eliminar odores de animais, proteger pavimentos de madeira e realizar limpezas gerais.

Das manchas de gordura mais persistentes às superfícies mais delicadas, o Matrix10 Ultra garante uma casa mais fresca e limpa, com praticamente nenhum esforço manual.

V20 Pro e V30: aspiradores verticais sem fios inteligentes

Os novos V20 Pro e V30 trazem mais eficiência e precisão à limpeza doméstica.

O destaque vai para o braço robótico GapFree AI, guiado por sensores infravermelhos, que alcança paredes e móveis a 0 mm, garantindo limpeza total de arestas e cantos numa única passagem.

Outro desafio resolvido: cabelos emaranhados. Com a tecnologia TangleCut Dual Scraper, pioneira no setor, dois raspadores motorizados embutidos na escova cortam e fragmentam cabelos, enviando-os diretamente para o depósito, eliminando bloqueios ou necessidade de remoção manual.

A escova OmniX 2.0 Dynamic adapta-se automaticamente a qualquer tipo de pavimento, enquanto a vareta extensível de quatro níveis com inclinação a 90° permite alcançar facilmente zonas baixas.

Série A3 AWD: corta-relvas robóticos inteligentes com IA

A série A3 AWD representa os cortadores de relva robóticos mais avançados da Dreame. Projetados para corte autónomo e preciso, integram:

OmniSense 3.0 – navegação com LiDAR 3D e visão binocular com IA, detetando mais de 300 objetos e criando mapas 3D em tempo real;

– navegação com LiDAR 3D e visão binocular com IA, detetando mais de 300 objetos e criando mapas 3D em tempo real; EdgeMaster 2.0 – corte de arestas com precisão <1,5 cm e discos flutuantes duplos que se ajustam ao terreno;

– corte de arestas com precisão <1,5 cm e discos flutuantes duplos que se ajustam ao terreno; Motores 4WD com rodas Mecanum – capacidade para enfrentar inclinações, terrenos irregulares e zonas complexas com desempenho estável e manobras de rotação zero.

Preço e disponibilidade

Os produtos abaixo indicados estão disponíveis no mercado português no último trimestre de 2025:

Aqua10 Ultra Roller Complete: a partir de 1499 €.

Aqua10 Ultra Track Complete: a partir de 1499 €.

Matrix10 Ultra: a partir de 1599 €.

V30: a partir de 599 €.

V20 Pro: a partir de 429 €.

Entretanto, o Cyber10 Ultra e a série A3 AWD chegarão no início de 2026.