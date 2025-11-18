Já conhece o Google Académico? Saiba como aceder

O Google Académico (Google Scholar) é uma ferramenta gratuita do Google que permite pesquisar literatura académica e científica de forma rápida e eficiente.

O Google Académico (Google Scholar) é uma das ferramentas mais utilizadas por estudantes, investigadores e profissionais que necessitam de encontrar informação científica de forma rápida e fiável.

Criado pela Google, este motor de busca especializado reúne milhões de documentos académicos provenientes de universidades, centros de investigação, editoras científicas e repositórios institucionais de todo o mundo.

Principais funcionalidades do Google Académico?

1. Pesquisa de artigos científicos

A plataforma permite ao utilizador encontrar rapidamente artigos relevantes sobre qualquer tema. Os resultados costumam incluir:

Título do trabalho

Autores

Ano

Resumo (quando disponível)

Ligações para PDF ou versões alojadas em repositórios

2. Métricas e citações

Uma funcionalidade essencial é a informação sobre o número de vezes que um artigo foi citado por outros autores. Estas métricas ajudam a avaliar a relevância e o impacto de uma publicação.

3. Acesso rápido a versões em PDF

Sempre que disponível, o Google Académico oferece acesso direto a versões em texto integral alojadas em repositórios universitários ou páginas dos autores.

4. Biblioteca pessoal

O utilizador pode guardar artigos na sua própria biblioteca, permitindo organizar fontes para trabalhos académicos.

5. Criação de alertas

É possível criar alertas para receber notificações quando novos trabalhos sobre determinado tema são publicados.

6. Exportação de referências

O Google Académico integra com gestores bibliográficos como Mendeley, Zotero e EndNote, facilitando a criação de bibliografias.

O Google Académico é uma ferramenta indispensável para quem precisa de informação científica fiável. Com funcionalidades como métricas de impacto, alertas, pesquisa avançada e integração com gestores bibliográficos, torna-se um recurso poderoso tanto para estudantes como para investigadores. A sua facilidade de utilização e abrangência de conteúdos tornam-no num dos melhores pontos de partida para qualquer pesquisa académica.

