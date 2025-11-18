Renault Trafic E-Tech estreia carregamento de 800 V para autonomia de até 450 km

Com um design moderno e preparado para o futuro, o novo Renault Trafic Van E-Tech elétrico é o primeiro de uma nova família de veículos comerciais ligeiros, estreando a tecnologia de carregamento rápido de 800 V, para uma autonomia de até 450 km (WLTP).

Mais de 2,5 milhões de unidades do Trafic depois, desde o seu lançamento em 1980, o seu nome tornou-se sinónimo de sucesso no mercado dos veículos comerciais ligeiros médios.

Com base nesta herança, que assenta em três gerações, o novo modelo totalmente elétrico, apresentado na Solutrans 2025, marca uma mudança revolucionária.

Renault desenhou um veículo moderno, de alta tecnologia

O novo Trafic Van E-Tech elétrico é um veículo com um design moderno, com um vão dianteiro curto, uma generosa distância entre eixos e uma carroçaria aerodinâmica do tipo monovolume.

Construído sobre uma nova plataforma skateboard totalmente elétrica, foi desenhado para otimizar a capacidade de carga relativamente às dimensões, com um vão dianteiro mínimo e um sistema de transmissão montado na traseira, que permitem um raio de viragem tão pequeno como o do Clio (10,3 metros).

Na sua versão L1, o novo furgão oferece uma capacidade de carga de 5,1 m³, para um comprimento de 4,87 m, e uma largura de 1,92 m.

A carrinha L2 tem uma capacidade de carga de 5,8 m³, para um comprimento de 5,27 m, e uma distância entre eixos 40 cm mais longa.

Ao mesmo tempo, a altura total foi reduzida para 1,90 m, garantindo o acesso a todos os parques de estacionamento subterrâneos.

O novo furgão tem, também, portas grandes para carregar Euro paletes, pela lateral ou pela traseira.

O Trafic Van E-Tech elétrico é o primeiro veículo comercial ligeiro a apresentar uma assinatura luminosa traseira. Esculpida em 3D, é composta por uma linha vertical dupla, em ambos os lados das portas basculantes assimétricas.

Um cockpit moderno e capacidade de armazenamento generosa

A abordagem disruptiva ao design, que a Renault procurou demonstrar através de proporções modernas, com algumas áreas na cor da carroçaria e outras em preto, estende-se ao cockpit.

Este apresenta um painel de instrumentos robusto, em forma de tubo, que se estende de um lado ao outro da cabina. Embora a forma tubular seja intemporal, o painel de instrumentos é eminentemente moderno, com dois ecrãs: um painel de instrumentos de 10'' e um ecrã central de 12'' inclinado em direção ao condutor.

Os espaços para arrumação são uma parte fundamental da experiência de condução dos utilizadores empresariais. Por isso, o Trafic Van E-Tech elétrico satisfaz esta necessidade, com uma série de compartimentos.

Além de um porta-luvas fechado, o cockpit inclui vários compartimentos abertos, mas suficientemente divididos:

Três suportes para copos e um suporte para documentos sob o ecrã central;

Três áreas de armazenamento atrás do painel de instrumentos;

Dois pequenos compartimentos em ambos os lados do volante;

Uma prateleira profunda sob o "tubo" do lado do passageiro;

Dois níveis de armazenamento nas portas, o mais alto para pequenos itens e o mais baixo para objetos volumosos, como garrafas de água.

Além destes, atrás do painel de instrumentos, entre o "tubo" e a base do para-brisas, existe uma vasta área para o armazenamento seguro de todo o tipo de objetos, como um caderno, um casaco ou um bloco de notas.

Refletindo a durabilidade do veículo, esta área, visível tanto do exterior como do interior, é composta por 50% de matéria vegetal (fibras).

Uma solução para cada finalidade: duas opções de bateria

Para uma flexibilidade de utilização ideal, o Trafic Van E-Tech elétrico é fornecido com duas opções de bateria:

Autonomia longa

Para condutores que percorrem longas distâncias, a bateria de longo alcance com tecnologia NMC (níquel-manganês-cobalto) oferece a maior densidade energética, para uma autonomia máxima de cerca de 450 km (WLTP).

Esta bateria estará disponível desde o lançamento.

Autonomia urbana

Para utilizadores empresariais que trabalham principalmente na cidade, a bateria de autonomia urbana utiliza tecnologia LFP (fosfato de ferro e lítio) sem metais raros, como cobalto ou níquel.

Disponibilizado numa data posterior, este modelo oferece uma autonomia de quase 350 km (WLTP), no Trafic, sendo suficiente para muitos utilizadores empresariais.

Todas as células serão produzidas na Europa e as baterias serão montadas, em França, na fábrica de Sandouville.

Além da autonomia versátil, as baterias oferecem a nova tecnologia de carregamento rápido de 800 V. Uma novidade para a Renault, esta funcionalidade facilita a organização do dia a dia dos utilizadores profissionais.

Com um ponto de carregamento rápido CC, a bateria carrega dos 15% aos 80% em cerca de 20 minutos, recuperando 260 km de autonomia.

Funcionalidades V2X

O novo Trafic Van E-Tech elétrico vai ser comercializado com as funcionalidades Vehicle-to-Load (V2L) e Vehicle-to-Grid (V2G).

Isto significa que poderá carregar aparelhos externos (V2L, do veículo para um dispositivo elétrico) a partir de uma porta na área de carregamento da cabina ou através de um adaptador que pode ser ligado para conectar aparelhos como ferramentas ou um computador portátil.

Poderá, também, alimentar energia da bateria para a rede (funcionalidade V2G), com o carregador bidirecional.

Renault entrega um motor elétrico de nova geração

Com uma potência de 150 kW e um binário de 345 Nm, o novo motor elétrico desenvolvido na Europa é particularmente eficiente.

Com o seu motor potente e plataforma robusta, o novo Trafic Van E-Tech elétrico tem uma capacidade de reboque de 2 toneladas e uma carga útil de 1,25 toneladas (homologação pendente).

Outros destaques do novo Trafic Van E-Tech elétrico O SDV, ou Software Defined Vehicle (Veículo Definido por Software), é uma inovação tecnológica. O software já não é periférico e limitado a determinadas funções, como nas arquiteturas de veículos anteriores, mas sim central para todo o veículo. Concebido pela Ampere, o novo CAR OS (Car Operating System) funciona com o Android Automotive OS, tornando-o fácil de utilizar e mantendo-se aberto a uma vasta gama de aplicações atuais e futuras. O software central está conectado à nuvem e pode ser atualizado remotamente e em tempo real. Já disponível em veículos existentes, a manutenção preditiva tornar-se-á ainda mais precisa, com uma capacidade de computação mais rápida e a inteligência artificial da arquitetura SDV. Desta forma, será possível acompanhar o desgaste de componentes-chave, em tempo real, por meio de diagnósticos remotos, permitindo que as intervenções sejam planeadas com antecedência, facilitando a gestão da manutenção e permitindo que certas correções sejam feitas remotamente. Com o apoio da tecnologia SDV, o Trafic apresenta um sistema multimédia OpenR, de nova geração, com um ecrã de 12 polegadas, otimizado para veículos comerciais ligeiros. Com o ecrã maior da gama de veículos comerciais ligeiros da marca, este sistema inclui uma função de navegação especialmente concebida para veículos comerciais. Os serviços Google, incluindo o Google Assistant e outras funcionalidades do Google Play, estarão disponíveis. Com o seu programa human first, lançado em 2023, a Renault afirma o seu compromisso em melhorar a segurança dos condutores e passageiros, bem como de outros utentes da estrada em todo o mundo, através de vários avanços tecnológicos. Para melhorar o comportamento ao volante e aumentar a segurança, o Trafic vem equipado com o Safety Coach integrado. Com base nos dados recolhidos, o sistema atribui ao condutor uma pontuação de 0 a 100 (Safety Score) no final de cada viagem, juntamente com dicas personalizadas, dependendo dos resultados. Ao mesmo tempo, a função Safety Monitor exibe uma medição, em tempo real, do comportamento de condução, diretamente no painel de instrumentos. Veículos das forças de segurança, veículos de emergência, veículos refrigerados e outras versões transformadas do Trafic poderão gerir facilmente essas transformações, diretamente no ecrã multimédia de 12'', graças a uma nova geração da aplicação Convertor Companion.

O novo Renault Trafic Van E-Tech elétrico chegará às estradas no final de 2026.