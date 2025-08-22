PplWare Mobile

Volkswagen alvo de processo: condutores estão fartos dos controlos táteis

Autor: Ana Sofia Neto

  1. jedi says:
    22 de Agosto de 2025 às 14:22

    Pois é. Outra questão: não é somente VW, maioria das marcas que está a transitar para EV, vai por esse caminho.

    E está moda, na minha opinião, começou na Tesla. 😉

  2. Max says:
    22 de Agosto de 2025 às 14:44

    Cada um compra o que quer e o que lhe apetece. Mas esta da Tesla é caricata:
    – Há décadas que tinha alavanca dos piscas
    – Retirou a alavanca no Model 3 e passou para botões no volante e controlos no ecrã.
    – Uma parte dos compradores protestou
    – Agora, na China, passou a permitir a instalação de uma haste (retrofit), num centro da Tesla. Preço: 2.499 yuans (cerca de 300 euros). Entretanto, já outros tinham criado um negócio de alavancas, aparafusadas ou coladas.

  3. Toni da Adega says:
    22 de Agosto de 2025 às 14:47

    Não testaram o carro antes de comprar? Se não gostavam não compravam

  4. Naodou says:
    22 de Agosto de 2025 às 15:07

    Não não está, nem estão muitas outras.
    A Cupra por exemplo (grupo VAG) manteve botões físicos nos volantes e portas. A própria
    VW está a regressar aos botões físicos tanto no volante, portas e controlo de AC.

  5. sarafim says:
    22 de Agosto de 2025 às 15:07

    A maioria das “fragonetes electricas” no mercado infelizmente está a fazer esse caminho perigoso para quem quer conduzir com atenção ao que vai a fazer na estrada. O limite do aceitável foi até ao ano de 2020. É inadmissível que não se possa pegar num telemóvel para atender uma chamada e se possa mexer num ecrã tátil para ligar funções de maior dificuldade. A taxa de sinistralidade devia ser estudada para saber o grau de perigosidade implícito no uso destas coisas…

