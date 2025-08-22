Volkswagen alvo de processo: condutores estão fartos dos controlos táteis

Apesar de procurarem responder às necessidades e preferências dos condutores, as marcas não conseguem desenhar soluções que agradem a todos. Num caso recente que tem a Volkswagen como protagonista, dois proprietários admitem estar fartos dos controlos táteis. Aparentemente, são demasiado sensíveis...

A Volkswagen enfrenta uma potencial ação coletiva por causa dos botões táteis do ID.4 2021-2023. Apresentada em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, por dois proprietários, a queixa alega que os comandos no volante do veículo são defeituosos.

Por serem demasiado sensíveis, podem reativar facilmente o controlo de cruzeiro adaptativo com "um simples toque leve da mão nos comandos táteis do volante".

Conforme sustentado pela queixa, uma proprietária viu o seu ID.4 acelerar ao entrar numa vaga de estacionamento depois de a sua mão ter tocado ligeiramente no sensor. Esse leve toque terá resultado num acidente de mais de 14.000 dólares em danos à parte inferior do veículo elétrico e ferido a mão da condutora.

O segundo queixoso, por sua vez, terá ido de encontro à sua garagem ao tentar estacionar, danificando a porta e o automóvel.

Sensibilidade do controlo tátil da Volkswagen alvo de queixa

Embora apenas duas pessoas tenham sido nomeadas queixosas, o processo contém inúmeras queixas apresentadas por outros proprietários do ID.4 à Administração Nacional de Segurança Rodoviária.

As várias queixas destacam problemas de aceleração involuntária, falhas no sistema de travagem de emergência e ferimentos resultantes de acidentes causados por esses alegados problemas.

Muitos dos relatos ocorreram enquanto os condutores manobravam para estacionar, com muitos até a reconhecerem que podem ter tocado ligeiramente o botão.

Com mais de 80 páginas, a queixa alega que a Volkswagen violou várias leis de garantia e proteção ao consumidor, em Massachusetts e Connecticut, devido ao suposto defeito.

Apesar de a fabricante ter, entretanto, informado que está a descontinuar a tecnologia nos seus veículos devido às reclamações, a medida não resolverá o problema dos carros que já circulam nas estradas.

