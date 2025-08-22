Volkswagen alvo de processo: condutores estão fartos dos controlos táteis
Apesar de procurarem responder às necessidades e preferências dos condutores, as marcas não conseguem desenhar soluções que agradem a todos. Num caso recente que tem a Volkswagen como protagonista, dois proprietários admitem estar fartos dos controlos táteis. Aparentemente, são demasiado sensíveis...
A Volkswagen enfrenta uma potencial ação coletiva por causa dos botões táteis do ID.4 2021-2023. Apresentada em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, por dois proprietários, a queixa alega que os comandos no volante do veículo são defeituosos.
Por serem demasiado sensíveis, podem reativar facilmente o controlo de cruzeiro adaptativo com "um simples toque leve da mão nos comandos táteis do volante".
Conforme sustentado pela queixa, uma proprietária viu o seu ID.4 acelerar ao entrar numa vaga de estacionamento depois de a sua mão ter tocado ligeiramente no sensor. Esse leve toque terá resultado num acidente de mais de 14.000 dólares em danos à parte inferior do veículo elétrico e ferido a mão da condutora.
O segundo queixoso, por sua vez, terá ido de encontro à sua garagem ao tentar estacionar, danificando a porta e o automóvel.
Sensibilidade do controlo tátil da Volkswagen alvo de queixa
Embora apenas duas pessoas tenham sido nomeadas queixosas, o processo contém inúmeras queixas apresentadas por outros proprietários do ID.4 à Administração Nacional de Segurança Rodoviária.
As várias queixas destacam problemas de aceleração involuntária, falhas no sistema de travagem de emergência e ferimentos resultantes de acidentes causados por esses alegados problemas.
Muitos dos relatos ocorreram enquanto os condutores manobravam para estacionar, com muitos até a reconhecerem que podem ter tocado ligeiramente o botão.
Com mais de 80 páginas, a queixa alega que a Volkswagen violou várias leis de garantia e proteção ao consumidor, em Massachusetts e Connecticut, devido ao suposto defeito.
Apesar de a fabricante ter, entretanto, informado que está a descontinuar a tecnologia nos seus veículos devido às reclamações, a medida não resolverá o problema dos carros que já circulam nas estradas.
Pois é. Outra questão: não é somente VW, maioria das marcas que está a transitar para EV, vai por esse caminho.
E está moda, na minha opinião, começou na Tesla. 😉
As marcas já estão a voltar aos botões físicos. Já viram que isto deu merd@
O que tem os EV a ver com este assunto também ?
Cada um compra o que quer e o que lhe apetece. Mas esta da Tesla é caricata:
– Há décadas que tinha alavanca dos piscas
– Retirou a alavanca no Model 3 e passou para botões no volante e controlos no ecrã.
– Uma parte dos compradores protestou
– Agora, na China, passou a permitir a instalação de uma haste (retrofit), num centro da Tesla. Preço: 2.499 yuans (cerca de 300 euros). Entretanto, já outros tinham criado um negócio de alavancas, aparafusadas ou coladas.
Não testaram o carro antes de comprar? Se não gostavam não compravam
Não não está, nem estão muitas outras.
A Cupra por exemplo (grupo VAG) manteve botões físicos nos volantes e portas. A própria
VW está a regressar aos botões físicos tanto no volante, portas e controlo de AC.
A maioria das “fragonetes electricas” no mercado infelizmente está a fazer esse caminho perigoso para quem quer conduzir com atenção ao que vai a fazer na estrada. O limite do aceitável foi até ao ano de 2020. É inadmissível que não se possa pegar num telemóvel para atender uma chamada e se possa mexer num ecrã tátil para ligar funções de maior dificuldade. A taxa de sinistralidade devia ser estudada para saber o grau de perigosidade implícito no uso destas coisas…