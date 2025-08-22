Pixel Watch 4 é o único smartwatch que pode ligar para o 112 se o seu coração parar

Ainda que tenha demorado a colocar no mercado o seu smartwatch, a Google tem mostrado como este consegue evoluir e tornar-se uma referência no mercado. Agora que o Pixel Watch 4 está revelado, é hora da marca mostrar o que o torna único. O exemplo é como este smartwatch pode ligar para o 112 se o seu coração parar.

O Google Pixel Watch 4 possui uma funcionalidade capaz de salvar a vida do seu utilizador numa situação de vida ou morte. De acordo com o anúncio público da Google, este smartwatch é capaz de chamar os serviços de emergência se, ao monitorizar os seus sinais vitais, detetar sinais de um ataque cardíaco. Assim, com atenção imediata, as hipóteses de sobrevivência aumentam exponencialmente.

Numa publicação recente nas redes sociais, a Google quis gabar-se de uma das novidades que o Pixel 4 terá desde o seu lançamento: ligar para os serviços de emergência caso detete que o seu coração parou . Desta forma, se vive em Espanha e marca o local como tal, o relógio ligará automaticamente para o 112 para solicitar uma ambulância com urgência.

Considerando que hoje existe um mercado muito competitivo no mundo dos smartwatches, a Google aposta em mostrar uma funcionalidade do seu Pixel Watch 4 capaz de salvar a vida de muitas pessoas numa situação de emergência. Para isso utilizará uma estratégia semelhante à da Apple, capaz de detetar se sofreu um acidente e utilizar isso como uma reivindicação comercial.

Com os recentes anúncios da Pixel em todos os seus principais pontos de venda, o Pixel Watch 4 foi um dos dispositivos em destaque. Com preços entre os 399€ e os 549€, dependendo do tamanho do mostrador e do modelo, com ou sem dados móveis, este smartwatch estará disponível a partir de 9 de outubro.

Por enquanto, o Pixel Watch ainda não atingiu todo o seu potencial em termos de popularidade, como a Google gostaria. Ainda não se sabe se, com este novo modelo, a tendência de ter um relógio Pixel no pulso evoluirá para se tornar uma das principais opções entre os smartwatches disponíveis no mercado atualmente. O Pixel Watch 4 promete melhorias impressionantes e, assim que forem lançadas, poderemos descobrir o quanto evoluíram.

Com esta nova capacidade, a Google mostra como consegue criar funcionalidades únicas e que tornam o seu smartwatch também uma peça que o mercado irá seguir. Certamente que muito mais será apresentado ao longo do tempo, muito provavelmente baseado em IA e em todos os sensores presentes.