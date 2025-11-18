Cloudflare: falha em rede global deixa vários sites em baixo, como ChatGPT, Facebook e X
Se algumas das suas plataformas do dia a dia estão em baixo, como o Facebook ou o ChatGPT, saiba que se trata de uma falha na rede global da Cloudflare.
Grandes sites, como o ChatGPT da OpenAI, o Facebook da Meta e a rede social X, foram afetados por problemas técnicos após uma falha do serviço Cloudflare.
No seu website, a empresa de serviços de segurança de Internet e servidores alertou para a existência de um problema na sua rede, que impediu o uso e acesso normal às aplicações ou páginas web de vários dos seus clientes.
A Cloudflare está ciente e a investigar um problema que pode afetar vários clientes. Mais detalhes serão fornecidos assim que novas informações estiverem disponíveis.
Escreveu a empresa, anteriormente, citada pela Euronews. Embora já tenha informado que os serviços estão a começar a ser recuperados, a empresa alertou que "os clientes podem continuar a observar taxas de erro acima do normal enquanto prosseguimos com os esforços de correção".
Entre os clientes, a rede social X, o chatbot de Inteligência Artificial da OpenAI ChatGPT, o videojogo League of Legends, e os serviços da Movistar e Canva.
Em Portugal, os websites da agência Lusa, do ECO, do Observador e do Diário de Notícias são alguns dos que enfrentaram problemas.
O website Down Detector, que monitoriza as falhas em websites, foi, também, afetado pelos problemas técnicos.
It’s called karma… Não se pode fugir ao passado.
por isso é que o site do pixels nao dava estava a dizer para desbloquear