Adeus definitivo ao Ford Focus! Empresa encerra a produção do modelo

Após quase três décadas de sucesso e milhões de unidades vendidas, o icónico Ford Focus prepara-se para sair de cena. A Ford confirmou o fim da produção do modelo no dia 14 de novembro de 2025, um marco que assinala uma profunda mudança estratégica da marca, agora focada na eletrificação da sua gama europeia.

O fim da linha para um ícone

A notícia, embora esperada por muitos, marca o encerramento de um capítulo de 27 anos na história da Ford. Segundo informações avançadas pelo portal Motor1, a última unidade do Ford Focus saiu da linha de montagem de Saarlouis, na Alemanha, a 14 de novembro de 2025.

Tratava-se de um hatchback branco de cinco portas.

Detalhou Volker Eis, Diretor de Comunicação Corporativa da Ford Europa, confirmando que a fábrica alemã não produzirá mais veículos para a marca. O futuro da Ford passa agora por modelos elétricos, como os novos Capri e Explorer.

O Focus, juntamente com o Fiesta - descontinuado em meados de 2023 -, foi um dos pilares do sucesso da Ford no continente europeu. Estes dois modelos foram fundamentais para que a fabricante se tornasse a segunda maior marca na Europa em 2015.

Contudo, as novas tendências de mercado, a alteração dos hábitos de consumo e, principalmente, a transição para a mobilidade elétrica ditaram o fim de dois automóveis que lideraram as tabelas de vendas durante várias décadas.

A aposta na eletrificação pela Ford

Apesar de a notícia poder surpreender alguns entusiastas, a verdade é que o fim do Focus já tinha sido anunciado. Em 2022, Stuart Rowley, antigo presidente da Ford Europa, revelou que a fábrica de Saarlouis encerraria a produção de veículos em 2025.

Estamos a procurar oportunidades alternativas para a produção de veículos em Saarlouis, incluindo a venda a outros fabricantes. Não temos no nosso ciclo de planeamento um modelo adicional que entre em Saarlouis.

Afirmou na altura.

Com esta decisão, a empresa concentrou os seus esforços e investimentos na fábrica de Almussafes, em Valência, que se tornou o centro nevrálgico para o desenvolvimento da sua nova plataforma para veículos elétricos, conhecida como GE2.

As razões por trás do declínio do Ford Focus: mais do que apenas elétricos

Embora a eletrificação seja o principal motor desta transformação, não é a única causa para o desaparecimento do Focus. O princípio do fim para um dos hatchbacks mais populares do mundo começou em abril de 2018, quando a Ford anunciou que iria descontinuar a venda de berlinas nos Estados Unidos.

A empresa decidiu alinhar-se com a crescente procura por SUVs, focando a sua produção neste tipo de veículos, a par das tradicionais pickups e comerciais. Esta decisão foi justificada por uma clara inversão nas tendências de mercado. Após atingir o pico de vendas e ser o carro mais vendido do mundo em 2012, o Focus iniciou um declínio acentuado a partir de 2014.

Os consumidores começaram a preferir SUVs e crossovers, veículos que, para além da popularidade, ofereciam margens de lucro mais elevadas para a fabricante.

O fim do Focus deixa uma lacuna no segmento C da Ford, mas a marca já tem um plano para a preencher. De acordo com a revista Autocar, a empresa está a preparar o lançamento de um novo crossover em 2027, que será produzido em Espanha e funcionará como o seu substituto espiritual. Este novo modelo será baseado na arquitetura C2, a mesma plataforma utilizada pela quarta geração do Focus.

