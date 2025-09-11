PplWare Mobile

Fibra ótica: saiba qual a operadora que lidera em Portugal

Pedro Pinto

  1. Tug@Tek says:
    11 de Setembro de 2025 às 09:09

    Mais do mesmo estes estudos.
    A MEO, tem sempre a vantagem de ter muitas zonas do país, em que são os únicos a prestar este serviço, devido a ter a antiga infraestrutura da PT.
    Se a infraestrutura fosse gerida por uma empresa independente, em que todos os operadores tivessem acesso a esta infraestrutura, como acontece por exemplo na Eletricidade, os números seriam diferentes certamente.
    E mais, evitaria os inúmeros cabos desativados pendurados nos postes, que são apenas e só ruido visual.
    Não entendo o porquê, de uma casa se fizer 1 contrato, por kk motivo cancelar e posteriormente voltar a pedir serviço, o cabo anterior já não serve, colocam novo cabo…
    Uma estupidez na minha opinião, desde que o cabo esteja em condições deviam usar o mesmo cabo…

  2. 1 palmo na testa says:
    11 de Setembro de 2025 às 09:15

    fâcil, aquela que impede que outras entrem no seu espaço, de várias e diversas maneiras criativas

