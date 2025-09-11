Fibra ótica: saiba qual a operadora que lidera em Portugal
No 2.º trimestre de 2025, a taxa de penetração dos acessos residenciais de banda larga fixa atingiu 89,3 por 100 famílias. O número total de acessos fixos à Internet cresceu 2,2%, correspondendo a mais 103 mil subscrições, e alcançou os 4,8 milhões.
Fibra ótica em constante crescimento
A fibra ótica (FTTH/B) manteve-se como a principal tecnologia de acesso, representando 70,6% do total (+3,2 p.p. em termos homólogos), segundo dados da ANACOM. Nos últimos 12 meses, os acessos em fibra aumentaram em 220 mil (+7%).
Pelo contrário, verificaram-se quedas nas restantes tecnologias:
- Modem cabo: 22,7% do total (-6,5%; -2,1 p.p. face a 2024).
- Redes móveis fixas: 4,7% (-5,9%; -0,4 p.p.).
- ADSL: 1,6% (-31,7%; -0,8 p.p.), confirmando a tendência de substituição por tecnologias de nova geração.
Operadores: MEO mantém liderança
O mercado português continua concentrado em quatro operadores:
- MEO: 41,0% dos subscritores (39,2% no segmento residencial).
- Grupo NOS: 33,4% (35,5% residencial).
- Vodafone: 21,8% (21,1% residencial).+
- Grupo DIGI/NOWO: 3,0% (3,5% residencial).
Em termos líquidos, a MEO foi o operador que mais captou clientes no trimestre. No entanto, tanto a MEO como o Grupo NOS registaram ligeiras quedas nas suas quotas de mercado (-0,2 p.p. cada), enquanto a Vodafone recuou 0,1 p.p.
Quanto ao tráfego de Internet, a MEO liderou com 40,0%, seguida do Grupo NOS (31,2%), Vodafone (24,4%) e DIGI/NOWO (2,2%). Relativamente a 2024, as quotas de tráfego da MEO e Vodafone recuaram 0,3 p.p., enquanto a NOS ganhou exatamente a mesma margem.
Mais do mesmo estes estudos.
A MEO, tem sempre a vantagem de ter muitas zonas do país, em que são os únicos a prestar este serviço, devido a ter a antiga infraestrutura da PT.
Se a infraestrutura fosse gerida por uma empresa independente, em que todos os operadores tivessem acesso a esta infraestrutura, como acontece por exemplo na Eletricidade, os números seriam diferentes certamente.
E mais, evitaria os inúmeros cabos desativados pendurados nos postes, que são apenas e só ruido visual.
Não entendo o porquê, de uma casa se fizer 1 contrato, por kk motivo cancelar e posteriormente voltar a pedir serviço, o cabo anterior já não serve, colocam novo cabo…
Uma estupidez na minha opinião, desde que o cabo esteja em condições deviam usar o mesmo cabo…
fâcil, aquela que impede que outras entrem no seu espaço, de várias e diversas maneiras criativas