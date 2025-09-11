Fibra ótica: saiba qual a operadora que lidera em Portugal

No 2.º trimestre de 2025, a taxa de penetração dos acessos residenciais de banda larga fixa atingiu 89,3 por 100 famílias. O número total de acessos fixos à Internet cresceu 2,2%, correspondendo a mais 103 mil subscrições, e alcançou os 4,8 milhões.

Fibra ótica em constante crescimento

A fibra ótica (FTTH/B) manteve-se como a principal tecnologia de acesso, representando 70,6% do total (+3,2 p.p. em termos homólogos), segundo dados da ANACOM. Nos últimos 12 meses, os acessos em fibra aumentaram em 220 mil (+7%).

Pelo contrário, verificaram-se quedas nas restantes tecnologias:

Modem cabo : 22,7% do total (-6,5%; -2,1 p.p. face a 2024).

: 22,7% do total (-6,5%; -2,1 p.p. face a 2024). Redes móveis fixas : 4,7% (-5,9%; -0,4 p.p.).

: 4,7% (-5,9%; -0,4 p.p.). ADSL: 1,6% (-31,7%; -0,8 p.p.), confirmando a tendência de substituição por tecnologias de nova geração.

Operadores: MEO mantém liderança

O mercado português continua concentrado em quatro operadores:

MEO : 41,0% dos subscritores (39,2% no segmento residencial).

: 41,0% dos subscritores (39,2% no segmento residencial). Grupo NOS : 33,4% (35,5% residencial).

: 33,4% (35,5% residencial). Vodafone : 21,8% (21,1% residencial).+

: 21,8% (21,1% residencial).+ Grupo DIGI/NOWO: 3,0% (3,5% residencial).

Em termos líquidos, a MEO foi o operador que mais captou clientes no trimestre. No entanto, tanto a MEO como o Grupo NOS registaram ligeiras quedas nas suas quotas de mercado (-0,2 p.p. cada), enquanto a Vodafone recuou 0,1 p.p.

Quanto ao tráfego de Internet, a MEO liderou com 40,0%, seguida do Grupo NOS (31,2%), Vodafone (24,4%) e DIGI/NOWO (2,2%). Relativamente a 2024, as quotas de tráfego da MEO e Vodafone recuaram 0,3 p.p., enquanto a NOS ganhou exatamente a mesma margem.