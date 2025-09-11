França oferece 1000 euros de bónus adicional para veículos elétricos europeus

A partir de 1 de outubro de 2025, os franceses poderão beneficiar de um apoio extra de 1000 euros na compra de um veículo elétrico europeu. Uma ajuda que se soma ao já existente bónus ecológico.

França estimula o interesse pelos veículos elétricos

O governo francês oficializou esta terça-feira o chamado «incentivo a veículos particulares elétricos», que pretende, em simultâneo, apoiar a indústria automóvel europeia e convencer os consumidores a optar por modelos fabricados segundo as normas do Velho Continente.

Assim, a partir de 1 de outubro de 2025, será atribuída uma bonificação adicional de 1.000 euros aos veículos montados na Europa, equipados com uma bateria europeia. Em certos casos, o total do apoio pode chegar aos 5.200 euros.

Um bónus extra que muda a decisão de compra

A partir de quarta-feira, 1 de outubro, o Estado francês acrescentará 1000 euros ao valor do incentivo para qualquer compra de um veículo elétrico considerado «virtuoso».

Atenção: não será para qualquer modelo. Apenas os automóveis montados na Europa com baterias de origem europeia terão direito a esta ajuda adicional.

Na prática, esta medida reforça a já conhecida «prime coup de pouce», que substitui o bónus ecológico. As famílias de rendimentos modestos poderão receber até 5200 euros (4200 € + 1000 € do novo bónus), enquanto os restantes agregados terão direito a 4100 euros (3100 € + 1000 € adicionais). Um apoio capaz de pesar bastante no momento da escolha.

A ADEME, Agência para a Transição Ecológica, publicará em breve a lista dos veículos elegíveis, mas já se pode antecipar que modelos como o Tesla Model 3 fabricado na China não estarão incluídos.

Pelo contrário, automóveis como o Renault Mégane E-Tech, o Peugeot e-208 ou o BMW iX3 montados no Velho Continente serão grandes beneficiados.

França assume a preferência europeia

Esta medida, claramente positiva, tem também um simbolismo político, já que o objetivo do governo é relocalizar a cadeia de valor automóvel na Europa.

O executivo não o esconde e invoca abertamente a recomendação de Mario Draghi sobre a «preferência europeia». Em termos simples, a prioridade é apoiar as fábricas europeias em detrimento das de Xangai.

Este incentivo surge ainda num momento oportuno, tendo em conta o grande número de gigafábricas de baterias que estão a ser construídas em França e noutros países europeus.

Estas unidades ultramodernas precisam de escoamento para aumentar a produção, e a nova ajuda deverá incentivar os fabricantes a recorrer a fornecedores locais.

Para usufruir do incentivo a veículos particulares elétricos, em vigor desde 1 de julho, os candidatos podem dirigir-se ao concessionário, que adianta diretamente o valor, ou então apresentar o pedido no portal primealaconversion.gouv.fr no prazo de seis meses após a compra.

Um processo que deverá atrair os cerca de 150 mil franceses que todos os anos compram um veículo elétrico.