Governo quer mudar regras para tirar a carta de condução! Saiba o que muda

Autor: Pedro Pinto

  1. Manuel da Rocha says:
    22 de Janeiro de 2026 às 11:24

    Pelo que avançou, o ministro Leitão Amaro, as novas regras, para tutores, passam a ser simplificadas: possuírem carta, há mais de 24 meses, e não estarem inibidos de conduzir.
    A prova de aferição custaram 450 euros, caso o aluno chumbe (falhe 5 das 20 manobras/cumprimento de regras de trânsito), poderá repetir 30 dias depois, por 150 euros. Assim que passe, o exame será feito, até 60 dias depois.

  2. Max says:
    22 de Janeiro de 2026 às 11:24

    Isto não é seguro. Os carro de uma escola de condução em Portugal é obrigatório terem pedais duplicados, certificados, para o instrutor.
    E com os carros com o identificadot L (escolas de condução) o pessoal mant´m distância e dá desconto.

    • Zé Fonseca A. says:
      22 de Janeiro de 2026 às 11:53

      o identificador precisas sempre, os pedais é irrelevante, já é assim na maioria dos países ocidentais

    • Max says:
      22 de Janeiro de 2026 às 12:29

      Já agora, falando por mim, a ideia que retenho é que o instrutor não estava preocupado em ensinar a conduzir, mas sim em ensinar as manobras necessárias para passar no exame (lembra-me no exame ter feito inversão de marcha num espaço apertado, “à profissional”). A zona em que são feitos os exames “bati-as” várias vezes. Mas nunca conduzi em autoestrada/via rápida, que tem as sua “por*as”
      Mas, sugere o post o pai como tutor. Parece-me melhor outra pessoa, porque dificilmente o pai vai manter a calma e a atitude necessária.
      O que me parece adequado é que nas instruções com tutor, depois de tirada a carta, durante algum tempo seja obrigatório conduzir com um “encartado experiente” ao lado. Creio que existe essa obrigação em alguns lados, mesmo com a carta de escola de condução.

  3. EC says:
    22 de Janeiro de 2026 às 11:57

    Hummm… e com esta arrebentou com as escolas de condução!
    Já estou a ver o filme no estilo Uber vs Taxi das cartas de condução. Agora qualquer tio ou mãe pode “ensinar” no lugar da escola sem cursos obrigatórios, e isto vai dar pano para mangas!
    Deixa-me buscar as pipocas… #PopcornTime

Newsletter Pplware

