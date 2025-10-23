De Green para Electric: Uber dá $4000 aos motoristas que mudarem para um elétrico

De Green para Electric, a Uber está a oferecer incentivos aos condutores para trocarem os seus veículos por carros elétricos. Esta iniciativa vai ao encontro de outras, promovidas pela empresa, que visam descarbonizar a sua larga frota de automóveis.

A Uber está a mudar a marca Green para Electric e a oferecer subsídios de 4000 dólares aos motoristas que mudarem para veículos elétricos, nos Estados Unidos.

Através do novo programa Go Electric da Uber, os motoristas qualificados em Nova Iorque, Califórnia, Colorado e Massachusetts podem receber um subsídio para adicionar veículos elétricos novos ou usados à frota da empresa.

Entretanto, os motoristas do resto do país podem obter um desconto de mil dólares na compra de elétricos usados, na TrueCar.

Poupanças de até 15.000 dólares para adoção de carros elétricos na Uber

Segundo avançado, os descontos podem ser acumulados, pelo que um motorista de Nova Iorque, por exemplo, poderia ver o custo da troca reduzido em 5000 dólares.

No Colorado, o valor pode cair ainda mais, uma vez que os motoristas podem combinar os descontos da Uber com o programa Clean Fleet do estado e o programa Vehicle Exchange Colorado, poupando até 15.000 dólares.

Na Califórnia ou em Massachusetts, o valor da troca poderia cair 12.000 ou seis mil dólares, respetivamente.

Os subsídios estão disponíveis para motoristas do nível Diamond Uber Pro que nunca tiveram um veículo elétrico na sua conta.

Embora esta seja uma estratégia para o mercado norte-americano, a verdade é que a ambição de ter uma frota de carros elétricos é transversal a outros mercados. Assim sendo, no futuro, é possível que uma iniciativa semelhante seja alargada para a Europa e, por conseguinte, Portugal.