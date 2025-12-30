PplWare Mobile

Cartão de Cidadão: tem um cartão com validade até 3 de agosto de 2031?

Autor: Pedro Pinto

  1. alex says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:22

    Podiam mostrar uma “comparação” entre os cartões antigos e os novos.
    Como sei se o meu tem MRZ?

  2. Pedro Pinto says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:41

    Resumindo:
    Se o cartão não tiver o MRZ (Três linhas de letras e <<<, na parte traseira): Tem que renovar até 2026-08-03
    Se o cartão Não tiver Chip contactless: Tem que renovar até 2031-08-03

    De valor era colocarem imagens ilustrativas do que é o MRZ e a Zona identificativa do chip contactless.

    Pode ser que em 2026… já falta pouco

  3. Duarte Santos says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:48

    Pelos vistos não existe obrigatoriedade de renovação antes da data de expiração: https ://www.noticiasaominuto.com/pais/2911508/irn-desmente-necessidade-de-renovar-cartao-de-cidadao-antes-do-prazo?

  4. Daniel says:
    30 de Dezembro de 2025 às 15:59

    https ://www.dn.pt/sociedade/irn-desmente-que-carto-de-cidado-tenha-de-ser-renovado-antes-do-prazo

    Já foi desmentido

  5. Marcio says:
    30 de Dezembro de 2025 às 16:03

    https ://cnnportugal.iol.pt/cartao-de-cidadao/renovacao/vou-ter-de-renovar-o-cartao-do-cidadao-antes-da-data/20261230/6953e76ed34e2bd5c6d5a7af

  6. mcXattto says:
    30 de Dezembro de 2025 às 16:22

    é melhor renovar este artigo e por uns desenhos, para bom entenimento

  7. Manuel da Rocha says:
    30 de Dezembro de 2025 às 16:27

    A renovação, só é necessária, se forem viajar, de avião, para fora de Portugal.
    Se viajarem Porto-Rio de Janeiro-Lisboa-Porto, o cartão, emitido em Março de 2017, continua a servir, sem problema (já tem chip e pode ter MRZ).
    Se forem Porto-Rio de Janeiro – Madrid – Porto, terão de renovar, antes de viajarem. É que, ao entrarem, no espaço Schengen, em Madrid, já terão de ter MRZ activo.
    Por outro lado, são poucos cartões, ainda em circulação, que não possuem MRZ e chip. Contacless, começou a ser distribuído, em Novembro de 2021. Daí que a renovação será feita, ao fim de 10 anos (ou 5, para quem renovou, entre 2023 e 2025, tendo menos de 25 anos), ainda dentro do prazo legal.
    Se forem viajar, para fora da Europa, informem-se, com a agência de viagens. Caso seja necessário, podem renovar, via CMD, em 8 dias úteis.
    Mais complicado pode ser actualizar o passaporte, com os dados biométricos, caso tenham algum problema de saúde… Portugal suspendeu, por 90 dias, o que irá dificultar, quem queira ir gozar o São Valentim e o Carnaval, fora, poderá passar, horas, nas filas, para actualizar, o passporte.

  8. Nuno Nunes says:
    30 de Dezembro de 2025 às 16:40

    Eu renovei o meu cartão do cidadão em 2020 e eu só o vou renovar em 2030 e já pesquisei que o meu e renovado antes de 3 de agosto de 2031 não sei porque espalham tanta fakes news

