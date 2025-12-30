Cartão de Cidadão: tem um cartão com validade até 3 de agosto de 2031?
Circularam nos últimos dias várias notícias sobre a renovação do cartão de cidadão. Face a alguma desinformação, o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) veio esclarecer alguns pontos.
A União Europeia aprovou o Regulamento (UE) 2025/1208, que impõe novos requisitos tecnológicos e de segurança para documentos de identificação (como a leitura ótica MRZ e um chip contactless com dados biométricos). No entanto, apesar do regulamento, o IRN refere que os portugueses não terão de renovar o Cartão de Cidadão antes do fim da validade do mesmo.
Os cartões emitidos até de 10 de junho de 2024 (modelo anterior) incluem um chip por contacto e uma zona de leitura ótica (MRZ), sendo por isso válidos até à data de validade impressa, que no limite é 3 de agosto de 2031.
O Cartão de Cidadão é o documento oficial de identificação dos cidadãos portugueses. Reúne vários documentos num só cartão, em formato eletrónico e físico.
Podiam mostrar uma “comparação” entre os cartões antigos e os novos.
Como sei se o meu tem MRZ?
Resumindo:
Se o cartão não tiver o MRZ (Três linhas de letras e <<<, na parte traseira): Tem que renovar até 2026-08-03
Se o cartão Não tiver Chip contactless: Tem que renovar até 2031-08-03
De valor era colocarem imagens ilustrativas do que é o MRZ e a Zona identificativa do chip contactless.
Pode ser que em 2026… já falta pouco
Pelos vistos não existe obrigatoriedade de renovação antes da data de expiração: https ://www.noticiasaominuto.com/pais/2911508/irn-desmente-necessidade-de-renovar-cartao-de-cidadao-antes-do-prazo?
https ://www.dn.pt/sociedade/irn-desmente-que-carto-de-cidado-tenha-de-ser-renovado-antes-do-prazo
Já foi desmentido
Mas quem tirou apos agosto 13 de agosto de 2021 ate 2024 quando entrou o novo cartão vão ter que renovar antes de 3 de agosto de 2031
Exatamente. São milhões de cartões a acabar em 3/8/2031.
Resmas de cartões. Resmas.
https ://cnnportugal.iol.pt/cartao-de-cidadao/renovacao/vou-ter-de-renovar-o-cartao-do-cidadao-antes-da-data/20261230/6953e76ed34e2bd5c6d5a7af
é melhor renovar este artigo e por uns desenhos, para bom entenimento
A renovação, só é necessária, se forem viajar, de avião, para fora de Portugal.
Se viajarem Porto-Rio de Janeiro-Lisboa-Porto, o cartão, emitido em Março de 2017, continua a servir, sem problema (já tem chip e pode ter MRZ).
Se forem Porto-Rio de Janeiro – Madrid – Porto, terão de renovar, antes de viajarem. É que, ao entrarem, no espaço Schengen, em Madrid, já terão de ter MRZ activo.
Por outro lado, são poucos cartões, ainda em circulação, que não possuem MRZ e chip. Contacless, começou a ser distribuído, em Novembro de 2021. Daí que a renovação será feita, ao fim de 10 anos (ou 5, para quem renovou, entre 2023 e 2025, tendo menos de 25 anos), ainda dentro do prazo legal.
Se forem viajar, para fora da Europa, informem-se, com a agência de viagens. Caso seja necessário, podem renovar, via CMD, em 8 dias úteis.
Mais complicado pode ser actualizar o passaporte, com os dados biométricos, caso tenham algum problema de saúde… Portugal suspendeu, por 90 dias, o que irá dificultar, quem queira ir gozar o São Valentim e o Carnaval, fora, poderá passar, horas, nas filas, para actualizar, o passporte.
Eu renovei o meu cartão do cidadão em 2020 e eu só o vou renovar em 2030 e já pesquisei que o meu e renovado antes de 3 de agosto de 2031 não sei porque espalham tanta fakes news
Não quer dizer nada. Renovei em 2022 e tenho de renovar em 3/08/2031. E então?
O assunto levantado foi outro. Tem a ver com a imposição da UE sobre as medidas de segurança.