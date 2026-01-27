PplWare Mobile

Surgem mais imagens do Android 17, que parece inspirado no iOS 26

· Android 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Luli says:
    27 de Janeiro de 2026 às 11:45

    O IOS copia o android e o android copia o IOS

    Responder
  2. Rui Almeida says:
    27 de Janeiro de 2026 às 12:34

    Ou seja Android e iOS cada vez mais parecidos mas iOS com melhor ecossistema e segurança e Android com mais gimmicks para nerds e melhor file manager. E triste como iOS ainda não consegue espelhar o ecrã a adaptar se ao formato da tv e fica em 4:3 enquanto no Android faz sem problema

    Responder
  3. Pedro António says:
    27 de Janeiro de 2026 às 12:43

    Já não há inovação, imaginação e criatividade para tanta saídas….talvez os chineses resolvam….

    Responder
  4. Manuel da Rocha says:
    27 de Janeiro de 2026 às 13:00

    São funções semelhantes… já ninguém se lembra que, a Apple, pagou 634 milhões, de dólares, a tentar patentear o botão flutuante, como sendo invenção sua e esperava ganhar 700 triliões, de dólares, com essa patente. O mesmo, quando quis registar, o duplo toque, que já existia, nos PC, desde 1982… incluindo, nos próprios MAC e era base, dos Android.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube