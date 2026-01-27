Surgem mais imagens do Android 17, que parece inspirado no iOS 26

O Android 17 irá adicionar mais desfoque ao fundo da interface nas aplicações do sistema. O objetivo disto é impedir que o utilizador se distraia com textos, elementos e imagens na página que está atrás da que está a ser visualizada. O desfoque é certamente menos incómodo do que uma cor sólida e isso estará cada vez mais presente nesta versão. As mais recentes imagens reveladas mostram isso.

Surgem mais imagens do Android 17

De certa forma, o design translúcido no fundo pode lembrar o Liquid Glass do iOS 26, embora este último pareça molhado em comparação com o aspecto fosco do Android 17. O menu de energia será translúcido no Android 17 e, com o fundo desfocado, os ícones das aplicações na parte inferior do ecrã não poderão ser identificados. Os leaks do ecrã do Android 17 vieram do utilizador do X, @RKBDI.

Outro leak mostrou um novo visual para a gravação de ecrã. A interface atual é um pouco volumosa e desajeitada, com as Definições Rápidas em segundo plano. No Android 17, esta funcionalidade usa um ícone flutuante. Toque em "Ecrã completo" e este irá apresentar as seguintes opções: "Gravar áudio do dispositivo", "Gravar microfone" e "Mostrar toques".

O temporizador na barra de estado ainda faz parte da nova interface de gravação de ecrã, e um toque no ecrã durante a gravação faz com que o ícone do ícone reapareça. Por fim, é apresentado um ecrã de pré-visualização, no qual pode editar ou partilhar a gravação de ecrã que fez.

Google com muita inspiração no iOS 26

O Android 17 tem o nome de código "Cinnamon Bun" e, entre as alterações que esperamos ver, está a separação das Definições Rápidas e da Central de Notificações. Atualmente, deslizar o dedo de cima para baixo no ecrã exibe o painel de Definições Rápidas na parte superior e as notificações abaixo. No Android 17, estes dois painéis siameses poderão ser separados acedendo a Definições > Notificações.

Outro casal que se separou no Android 17 foi a alternância entre Internet e Wi-Fi nas Definições Rápidas. A Google tinha reunido estes dois elementos no Android 12 para evitar que o utilizador desligasse o telefone acidentalmente. Os novos layouts em teste carregarão mais rapidamente e oferecerão acesso com um único toque.

Desta forma, se alguém desligar o telefone por acidente, pode restaurá-lo rapidamente, ativando a opção de conectividade adequada. Esperamos que o público tenha o seu primeiro contacto com o Android 17 em maio, durante o Google I/O, estando o lançamento da versão estável do Android 17 previsto para junho.