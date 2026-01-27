Já ouviu falar do “Nihilistic Penguin”? Entenda o fenómeno que está a enlouquecer a Internet

A Internet não demora a recuperar momentos antigos e a viralizá-los. Neste cenário de loucura digital, entenda o fenómeno do "Nihilistic Penguin", que já mexeu inclusivamente com os mercados financeiros.

Hoje em dia, o conteúdo viral faz mais do que entreter, podendo moldar a atenção e o comportamento, bem como potencializar produtos especulativos que valem milhões de dólares em pouco tempo.

Desta vez, a Internet está com os olhos voltados para o "Nihilistic Penguin".

O contexto para "não perder o fio à meada"

Em 2007, um pinguim foi filmado a abandonar a sua colónia e a caminhar sozinho em direcção a montanhas geladas distantes, na Antártida.

A cena foi narrada por Werner Herzog. No seu documentário Encounters at the End of the World, apelidou o animal "Nihilistic Penguin" e descreveu o seu comportamento como invulgar, solitário e quase filosófico.

Quase duas décadas depois, o vídeo voltou a circular no TikTok, Instagram, YouTube Shorts e X, com uma banda sonora mais dramática.

Pela Internet, as comunidades transformaram a cena num símbolo de empoderamento, da capacidade de escolher um caminho diferente ao da multidão.

Vários utilizadores publicaram vídeos de si próprios a fazer caminhadas na neve, afirmando ter sido inspirados pela cena selvagem.

Curiosamente, onde uns utilizadores veem uma criatura solitariamente excluída, outros interpretam a sua jornada como uma procura por algo melhor.

O "Nihilistic Penguin" chegou à Casa Branca...

Amplamente partilhado pelas várias redes sociais, a Casa Branca não desperdiçou o momento.

Numa altura em que o interesse dos Esatdos Unidos na Gronelândia ocupava as manchetes, as contas oficiais da Casa Branca no X e no Instagram publicaram versões criadas por Inteligência Artificial do meme, mostrando o pinguim a caminhar ao lado do Presidente Donald Trump, em direcção à bandeira da ilha nas montanhas distantes.

Estas foram seguidas por outra publicação, feita na conta oficial do Departamento de Segurança Interna (em inglês, DHS) dos Estados Unidos, com uma edição pró-Trump do meme original e a legenda.

... e ao mundo da criptomoeda

Conforme explorado pela imprensa dedicada à criptomoeda, a partir da mesma referência viral, surgiram dois meme tokens, com trajetórias que se desenvolveram de forma diferente.

Por um lado, o Nietzschean PENGUIN. Lançado mais cedo, captou primeiro o interesse especulativo. Esse impulso inicial ajudou o projeto a atingir uma capitalização de mercado de cerca de 60 milhões de dólares.

Por outro, o Nihilist PENGUIN, que usou o nome diretamente ligado à interpretação viral original e seguiu um percurso mais discreto. Tem menos detentores, menor atividade de negociação e uma capitalização próxima dos 600 mil dólares.

Apesar destas diferenças, especialmente em termos de capitalização, no mundo da criptomoeda, uma capitalização mais elevada nem sempre define o token mais relevante.

Assim sendo, está aberto um debate sobre qual dos dois PENGUIN token poderá eventualmente ser escolhido, se algum vier realmente a sê-lo.

O impacto da Internet e das coisas que se tornam virais

A Internet tem, cada vez mais, um poder único de transformar momentos aparentemente banais em fenómenos virais capazes de atravessar culturas e gerações.

O que começa como uma simples imagem, vídeo ou meme pode ganhar significado simbólico, criar narrativas coletivas e influenciar comportamentos de forma inesperada.

Esse alcance não se limita ao entretenimento, podendo, também, ter impactos concretos nos mercados financeiros, por exemplo, resultando em ganhos substanciais ou perdas igualmente significativas.

Assim, o mundo online demonstra que a atenção e a criatividade das pessoas pode traduzir-se em valor económico real, mostrando que a influência da Internet já muito além dos pequenos ecrãs.