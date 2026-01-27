PplWare Mobile

Como os carros eletrificados ajudaram Pequim a alcançar a melhor qualidade do ar de sempre

Motores/Energia

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Mr. Y says:
    27 de Janeiro de 2026 às 11:21

    Depois temos o génio do Trump a criticar os windmills…

    Responder
    • Manuel Rodrigues says:
      27 de Janeiro de 2026 às 12:15

      Sempre com TDS(Trump derangement syndrome), aqui na europa pagas a energia ao preço do ouro e nao bufas.

      Responder
      • Colugo nurcesado says:
        27 de Janeiro de 2026 às 13:00

        Aliás, a única coisa que podemos mesmo fazer é bufar já que levamos com a energia ao preço do ouro quer queiramos ou não. Pintam-na como muito ecológica mas com o dinheiro dos outros qualquer governante pode ser muito “ecológico”.

        Responder
    • Max says:
      27 de Janeiro de 2026 às 13:19

      É uma das mentiras mais citadas do discurso de Trump em Davos de que a China construiu parques eólicas mas não os usa. Mas vale a pena ler tudo:
      “Há moinhos de vento por toda a Europa. Há moinhos de vento por todo o lado e eles são perdedores. Uma coisa que notei é que quanto mais moinhos de vento um país tem, mais dinheiro esse país perde e pior esse país se está a sair. A China fabrica quase todos os moinhos de vento, e ainda não consegui encontrar nenhum parque eólico na China. Você já pensou nisso? É uma boa maneira de olhar mais para isso. A China é muito inteligente. Eles fazem-nos. Eles vendem-nos por uma fortuna. Eles vendem-nos às pessoas estúpidas que os compram. Mas eles mesmos não os usam. Eles montaram alguns grandes parques eólicos, mas não os usam. Eles apenas os colocaram para mostrar às pessoas como eles poderiam ser. Eles não giram, eles não fazem nada. Eles usam uma coisa chamada carvão. Principalmente a China vai com o carvão. Eles vão com óleo e gás. Eles estão começar a olhar um pouco para o nuclear, e estão indo muito bem. Eles fazem uma fortuna vendendo os moinhos de vento…. Eles estão chocados que as pessoas continuem a comprar essas malditas coisas. Eles mataram os pássaros. Eles arruinaram suas paisagens. Fora isso, eu acho que eles são fabulosos. A propósito. Pessoas estúpidas é que os compram.”

      Responder
      • Realista says:
        27 de Janeiro de 2026 às 13:32

        Pode-se ler na forbes no artigo de 14 de Janeiro:

        “As a matter of fact, China has more wind and solar capacity than any other country in the world with twice as much capacity under construction than the rest of the world combined. “

        Responder
  2. Toni da Adega says:
    27 de Janeiro de 2026 às 11:40

    Os especialistas dizem que os Elektros poluem muito mais e que os a combustao sao menos poluentes.
    E quem entende mesmo da coisa até diz que os a combustao limpam o ar. O que sai do escape é mais limpo do que entra. Melhor purificador de ar que existe.

    Responder
  3. Yamahia says:
    27 de Janeiro de 2026 às 11:47

    “…Turistas no Parque Olímpico durante um forte nevoeiro, no dia 1 de dezembro de 2015, em Pequim, na China, dias antes de a capital emitir o seu alerta de poluição atmosférica mais severo, pela segunda vez na história. …”
    O cenário nada teve a ver com carros.
    https://aaqr.org/articles/aaqr-15-05-oa-0369?

    O que mudou de então para cá foi que a prática da queima de resíduos da agricultura passou a ser proibida em redor de Pequim .

    Não deixa de ser patético como o terrível lobby Elektro tenta transpor para os carros a combustão cenas lamentáveis que nada tiveram a ver com os carros a combustão

    Ao nível das partículas finas, que é o que está aqui em equação, um carro elektro é muito pior que um carro a combustão, dado que está mais que provado que os elektros gastam 30% mais pneu que um carro a combustão.

    Um carro elektro emite 1800x’s mais partículas que o escape de um carro a combustão moderno para o mesmo NR de kms percorridos.

    Responder
  4. Manuel da Rocha says:
    27 de Janeiro de 2026 às 11:52

    Há é outros pormenores: A China colocou, em funcionamento, 7 novos reactores nucleares, em 2025. E espera ter, mais, 64, operacionais, até 2033; o governo “expulsou”, a industria poluidora, para a zona ocidental, junto ás fronteiras, com a Índia.
    É que 2 milhões, de carros EV parecem muitos, quando, só em Beijing, circulam 140 milhões, de carros, por dia. O valor não é assim, tão alto.
    Agora, a melhoria, do estado do ar, tem mais explicações: 2023 viu ventos sul e leste, como predominantes, foram a base, para empurrar, tudo o que poluía, o ar, para oeste. Só que, ainda há, o gigantesco problema, da poluição líquida, que assola, todo o sul, da China. Maioria, devido à reciclagem, de matérias primas, importadas, da Europa e EUA. Esse, será pior, quando chegar aos grande aquíferos, como aconteceu, em Teerão.

    Responder
  5. Anung says:
    27 de Janeiro de 2026 às 12:49

    O JL tem ido de férias para a china , e a cada semana que lá passava os seus poderes elektros purificavam o ar através da ionização.

    Responder
  6. John Coleman 300 says:
    27 de Janeiro de 2026 às 12:49

    O CO2 é alimento para as árvores. Por cá, temos responsáveis políticos extremamente preocupados com o ambiente.
    “Abate de 451 sobreiros (383 jovens e 68 adultos) e de 304 azinheiras (284 jovens e 20 adultas) tem em vista a implementação do projeto Reequipamento do Parque Eólico de Penamacor 2.”
    Um viva aos nossos políticos. Urra. Dos melhores do mundo e arredores.

    Responder

