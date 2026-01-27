Como os carros eletrificados ajudaram Pequim a alcançar a melhor qualidade do ar de sempre
A capital da China, Pequim, alcançou a melhor qualidade do ar de sempre, impulsionada de forma significativa pela rápida adoção de veículos de novas energias (em inglês, NEV), segundo um relatório divulgado no domingo.
Conforme divulgado no relatório anual de trabalho do Governo municipal de Pequim, citado pela imprensa dedicada ao país asiático, a capital da China alcançou a melhor qualidade do ar de sempre, em 2025.
Ainda que continue a não conseguir números ideais, a cidade obteve resultados notáveis na construção de mais responsável, no ano passado, segundo o presidente da câmara, Yin Yong, na apresentação do relatório, durante a sessão anual do Congresso Popular Municipal de Pequim.
Além do número de NEV em circulação ultrapassar os 1,3 milhões e a energia verde representar 36% do total da eletricidade da cidade, os dias com boa qualidade do ar superaram os 80%, pela primeira vez.
A informação divulgada dá conta de que a concentração média anual de PM2.5, partículas finas perigosas responsáveis pela poluição, desceu para 27 microgramas por metro cúbico em 2025.
Este valor não só é 11,5% inferior ao do ano anterior, como representa o nível mais baixo desde o início das medições, segundo o relatório.
Com a China a crescer consideravelmente e a ganhar espaço na cena mundial, Pequim dispõe de uma capacidade anual de produção de 700 mil NEV.
Segundo Yin, a capital chinesa planeia construir 30 mil novos carregadores públicos elétricos em 2026, expandindo de forma significativa a infraestrutura de apoio a estes carros.
"O caminho faz-se caminhando" e a China tem procurado melhorar
Apesar deste números serem animadoras, a verdade é que há vários anos que a China se destaca como um dos maiores polos de poluição global, em resultado de um crescimento económico acelerado e fortemente dependente de combustíveis fósseis, de uma industrialização intensiva, e de uma urbanização em larga escala.
Em 2023, mostrámos um gráfico que tinha em a China em grande plano, enquanto principal emissora de carbono.
O último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) da altura referia que, em 2020, a concentração de CO2 na atmosfera tinha batido um novo recorde, com a maior parte dessa poluição a provir de um pequeno número de países, nomeadamenten a China.
Ainda que os sinais de mudança sejam visíveis, o desafio permanece complexo.
Leia também:
Depois temos o génio do Trump a criticar os windmills…
Sempre com TDS(Trump derangement syndrome), aqui na europa pagas a energia ao preço do ouro e nao bufas.
Aliás, a única coisa que podemos mesmo fazer é bufar já que levamos com a energia ao preço do ouro quer queiramos ou não. Pintam-na como muito ecológica mas com o dinheiro dos outros qualquer governante pode ser muito “ecológico”.
É uma das mentiras mais citadas do discurso de Trump em Davos de que a China construiu parques eólicas mas não os usa. Mas vale a pena ler tudo:
“Há moinhos de vento por toda a Europa. Há moinhos de vento por todo o lado e eles são perdedores. Uma coisa que notei é que quanto mais moinhos de vento um país tem, mais dinheiro esse país perde e pior esse país se está a sair. A China fabrica quase todos os moinhos de vento, e ainda não consegui encontrar nenhum parque eólico na China. Você já pensou nisso? É uma boa maneira de olhar mais para isso. A China é muito inteligente. Eles fazem-nos. Eles vendem-nos por uma fortuna. Eles vendem-nos às pessoas estúpidas que os compram. Mas eles mesmos não os usam. Eles montaram alguns grandes parques eólicos, mas não os usam. Eles apenas os colocaram para mostrar às pessoas como eles poderiam ser. Eles não giram, eles não fazem nada. Eles usam uma coisa chamada carvão. Principalmente a China vai com o carvão. Eles vão com óleo e gás. Eles estão começar a olhar um pouco para o nuclear, e estão indo muito bem. Eles fazem uma fortuna vendendo os moinhos de vento…. Eles estão chocados que as pessoas continuem a comprar essas malditas coisas. Eles mataram os pássaros. Eles arruinaram suas paisagens. Fora isso, eu acho que eles são fabulosos. A propósito. Pessoas estúpidas é que os compram.”
Pode-se ler na forbes no artigo de 14 de Janeiro:
“As a matter of fact, China has more wind and solar capacity than any other country in the world with twice as much capacity under construction than the rest of the world combined. “
Os especialistas dizem que os Elektros poluem muito mais e que os a combustao sao menos poluentes.
E quem entende mesmo da coisa até diz que os a combustao limpam o ar. O que sai do escape é mais limpo do que entra. Melhor purificador de ar que existe.
Eu ligo o meu carro a combustão dentro de casa para purificar o ar.
Com as ideias que para aqui trazem, não admira que precisem de um purificador de ar.
O pessoal precisa de purificador de ar porque os capitalistas fizeram-nos querer que precisamos deles, quando de facto bastava o modesto automóvel.
Aliás o catalizador, egr’s e essas porcarias só atrapalham a purificação do ar.
Só nao faco isso porque a gasolina está muito cara
Isso é porque não estas a usar os talões do pingo doce.
Se fores pela AE consegues abastecer e ainda te pagam.
“…Turistas no Parque Olímpico durante um forte nevoeiro, no dia 1 de dezembro de 2015, em Pequim, na China, dias antes de a capital emitir o seu alerta de poluição atmosférica mais severo, pela segunda vez na história. …”
O cenário nada teve a ver com carros.
https://aaqr.org/articles/aaqr-15-05-oa-0369?
O que mudou de então para cá foi que a prática da queima de resíduos da agricultura passou a ser proibida em redor de Pequim .
Não deixa de ser patético como o terrível lobby Elektro tenta transpor para os carros a combustão cenas lamentáveis que nada tiveram a ver com os carros a combustão
Ao nível das partículas finas, que é o que está aqui em equação, um carro elektro é muito pior que um carro a combustão, dado que está mais que provado que os elektros gastam 30% mais pneu que um carro a combustão.
Um carro elektro emite 1800x’s mais partículas que o escape de um carro a combustão moderno para o mesmo NR de kms percorridos.
E tu a dares com os pneus.
É óbvio que não são só os carros eléctricos que vão reduzir a poluição do ar mas ignorar isso é só teimosia e birra. Bastou ver quando houve a pandemia e coma a redução do tráfego reduziu imenso a poluição do ar e é inquestionável que um carro a combustão polui MUITO mais que um eléctrico no seu trajceto.
Não e só os pneus, daqui a uns anos vamos ver toda a gente a reclamar dos buracos da estrada.
Na pandemia, não foram só os carros que pararam…
Não digas disparates.
E o terrível lobby do diesel continua a culpar os outros dos seus males.
Onde?
Há é outros pormenores: A China colocou, em funcionamento, 7 novos reactores nucleares, em 2025. E espera ter, mais, 64, operacionais, até 2033; o governo “expulsou”, a industria poluidora, para a zona ocidental, junto ás fronteiras, com a Índia.
É que 2 milhões, de carros EV parecem muitos, quando, só em Beijing, circulam 140 milhões, de carros, por dia. O valor não é assim, tão alto.
Agora, a melhoria, do estado do ar, tem mais explicações: 2023 viu ventos sul e leste, como predominantes, foram a base, para empurrar, tudo o que poluía, o ar, para oeste. Só que, ainda há, o gigantesco problema, da poluição líquida, que assola, todo o sul, da China. Maioria, devido à reciclagem, de matérias primas, importadas, da Europa e EUA. Esse, será pior, quando chegar aos grande aquíferos, como aconteceu, em Teerão.
Se são 36% como é que são tantos ?
O JL tem ido de férias para a china , e a cada semana que lá passava os seus poderes elektros purificavam o ar através da ionização.
O CO2 é alimento para as árvores. Por cá, temos responsáveis políticos extremamente preocupados com o ambiente.
“Abate de 451 sobreiros (383 jovens e 68 adultos) e de 304 azinheiras (284 jovens e 20 adultas) tem em vista a implementação do projeto Reequipamento do Parque Eólico de Penamacor 2.”
Um viva aos nossos políticos. Urra. Dos melhores do mundo e arredores.