Como os carros eletrificados ajudaram Pequim a alcançar a melhor qualidade do ar de sempre

A capital da China, Pequim, alcançou a melhor qualidade do ar de sempre, impulsionada de forma significativa pela rápida adoção de veículos de novas energias (em inglês, NEV), segundo um relatório divulgado no domingo.

Conforme divulgado no relatório anual de trabalho do Governo municipal de Pequim, citado pela imprensa dedicada ao país asiático, a capital da China alcançou a melhor qualidade do ar de sempre, em 2025.

Ainda que continue a não conseguir números ideais, a cidade obteve resultados notáveis na construção de mais responsável, no ano passado, segundo o presidente da câmara, Yin Yong, na apresentação do relatório, durante a sessão anual do Congresso Popular Municipal de Pequim.

Além do número de NEV em circulação ultrapassar os 1,3 milhões e a energia verde representar 36% do total da eletricidade da cidade, os dias com boa qualidade do ar superaram os 80%, pela primeira vez.

A informação divulgada dá conta de que a concentração média anual de PM2.5, partículas finas perigosas responsáveis pela poluição, desceu para 27 microgramas por metro cúbico em 2025.

Este valor não só é 11,5% inferior ao do ano anterior, como representa o nível mais baixo desde o início das medições, segundo o relatório.

Com a China a crescer consideravelmente e a ganhar espaço na cena mundial, Pequim dispõe de uma capacidade anual de produção de 700 mil NEV.

Segundo Yin, a capital chinesa planeia construir 30 mil novos carregadores públicos elétricos em 2026, expandindo de forma significativa a infraestrutura de apoio a estes carros.

"O caminho faz-se caminhando" e a China tem procurado melhorar

Apesar deste números serem animadoras, a verdade é que há vários anos que a China se destaca como um dos maiores polos de poluição global, em resultado de um crescimento económico acelerado e fortemente dependente de combustíveis fósseis, de uma industrialização intensiva, e de uma urbanização em larga escala.

Em 2023, mostrámos um gráfico que tinha em a China em grande plano, enquanto principal emissora de carbono.

O último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) da altura referia que, em 2020, a concentração de CO2 na atmosfera tinha batido um novo recorde, com a maior parte dessa poluição a provir de um pequeno número de países, nomeadamenten a China.

Ainda que os sinais de mudança sejam visíveis, o desafio permanece complexo.

Leia também: