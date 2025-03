IP3 afinal “apenas” terá perfil de autoestrada! Não será “inteligente”

O IP3, entre Coimbra e Viseu, é um troço com elevada sinistralidade rodoviária! Em 2018 anunciamos que esta via iria ser uma “autoestrada inteligente” com Wi-Fi e 5G. Seis anos depois foi revelado que o IP3 terá "apenas" perfil de autoestrada.

IP3: tempo de viagem entre Coimbra e Viseu, de 65 para 43 minutos

Esta 2018 foi anunciado um concurso com o objetivo de realizar obras (inovadoras) no IP3. De acordo com as informações, além das obras na via, será também construída uma rede digital de comunicações que permitirá a troca de informações entre os carros e a própria estrada.

Segundo o ministro das Infraestruturas da altura, Pedro Marques:

Esta será também uma estrada inteligente que passará a ter uma rede Wi-Fi e tecnologia 5G para que gradualmente com a capacidade dos veículos possa ser estabelecido um sistema de comunicação entre a infraestrutura e os veículos e as pessoas possam receber alertas em tempo real. Todo o IP3 vai ser objeto de uma grande intervenção

No entanto, segundo agora anunciado pelo Governo, o melhoramento do IP3 entre Viseu e Coimbra, fará o IP ter perfil de autoestrada. Irá ser feita uma duplicação da via entre Santa Comba Dão e Viseu, obra agora consignada pela Infraestruturas de Portugal, S.A. à Ferrovial.

O IP3, em particular no troço Coimbra-Viseu, corresponde a um corredor de elevada procura com níveis de tráfego muito intenso, agravado pela orografia e pela elevada percentagem de veículos pesados que ali transitam.

O objetivo da intervenção é aumentar a capacidade e melhorar o traçado deste troço, e a segurança rodoviária, permitindo que a via passe a ter perfil de autoestrada em grande parte do percurso e também vias de aceleração e abrandamento regulamentares nos nós de ligação.

Ao mesmo tempo, pretende-se reduzir o tempo de viagem entre Coimbra e Viseu, de 65 para 43 minutos.