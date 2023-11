Conheça os maiores poluidores do mundo num gráfico pormenorizado

Cada vez ouvimos falar nas terríveis consequências que o planeta enfrenta resultante da poluição do ser humano. Cada país é só por si um poluidor. No entanto, nem todos têm o mesmo nível de responsabilidade pela crise climática. Vejam num gráfico muito interessante quem são os maiores poluidores.

Os maiores poluidores não querem saber...

Todos os anos, são libertadas para a atmosfera 36 milhões de toneladas de CO2, o principal fator das alterações climáticas. A maioria destas emissões provém da utilização de combustíveis fósseis, da produção de energia não renovável e de atividades humanas poluentes. Travar esta tendência tornou-se um objetivo primordial para as nações. Mas a forma como esta obrigação é partilhada entre países e indivíduos tem gerado uma controvérsia permanente.

A principal razão é que nem todos os países enfrentam o mesmo nível de responsabilidade pela crise climática, devido ao facto de a quantidade de CO2 que cada país produz variar drasticamente.

O último relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM) refere que, no último ano de que há registo (2020), a concentração de CO2 na atmosfera bateu um novo recorde, apesar da redução das emissões durante a pandemia. Concretamente, a concentração atingiu 413 partes por milhão (ppm) em 2020, ou seja, 149% mais elevada do que os níveis pré-industriais (antes de 1750).

No entanto, a maior parte desta poluição provém de um pequeno número de países. A China, por exemplo, gera cerca de 31% de todas as emissões globais, enquanto os Estados Unidos são responsáveis por quase 14%. Este gráfico, elaborado pelo Visual Capitalist com base nos dados do Global Carbon Atlas, ilustra os países que mais contribuem para esta grande ameaça.

Como se pode ver na infografia, a China é o maior emissor mundial de CO2, representando 30,9% do total, com 10.668 milhões de toneladas métricas emitidas em 2020. A principal fonte são os combustíveis fósseis. De facto, cerca de 55% da energia total gerada pela China em 2021 provém apenas do carvão.

Além disso, a China é um dos maiores importadores de petróleo, o que contribui para elevadas emissões de CO2 devido à utilização de veículos a motor no país.

Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de CO2, 13,5% do mundo, com 4.713 milhões de toneladas métricas de emissões totais de dióxido de carbono em 2020. As maiores fontes de emissões provêm dos transportes (automóveis, camiões, navios, comboios e aviões), da produção de energia e da indústria. O país tornou-se um grande produtor de petróleo bruto e os americanos utilizam o automóvel como principal meio de transporte.

A Índia é o terceiro maior emissor de CO2, com 7,3% do total. A Rússia é o quarto maior contribuinte, representando 4,7% das emissões mundiais de CO2. Recorde-se que o país da Europa de Leste possui um dos maiores depósitos de gás natural do mundo e que o gás natural é a principal fonte de energia do país. Mas o carvão, que é utilizado na indústria química e noutras indústrias de materiais básicos para a produção de energia na Rússia, gera emissões significativas de CO2.