Tiangong: a primeira vez que se vê toda a estação espacial da China

A China divulgou novas imagens da sua estação espacial Tiangong na terça-feira, enquanto os astronautas chineses e os responsáveis espaciais efetuavam uma visita de relações-públicas a Hong Kong. Estas imagens, tiradas há cerca de um mês, mostram o complexo Tiangong na sua configuração totalmente montada, com três módulos e três tripulantes.

Estação Espacial Tiangong está completa

A tripulação de três astronautas que partiu da estação espacial captou as novas vistas panorâmicas da Tiangong na órbita baixa da Terra, a 30 de outubro, pouco depois de deixar o posto avançado para regressar à Terra no final de uma missão de seis meses. Estas são as primeiras imagens que mostram a estação Tiangong depois de a China ter concluído a montagem dos seus três módulos principais no ano passado.

O módulo central Tianhe está no centro do complexo. Foi lançado em abril de 2021 com alojamentos para a tripulação e sistemas de suporte de vida para os astronautas. Dois módulos de experiências, designados Wentian e Mengtian, foram lançados em 2022. A primeira equipa de astronautas chineses chegou à estação em junho de 2021 e, desde junho de 2022, a Tiangong tem sido permanentemente ocupada por tripulações rotativas de três pessoas.

Uma destas tripulações terminou o seu período de seis meses na estação de Tiangong a 30 de outubro.

A nave de transporte Shenzhou 16 afastou-se de Tiangong e, em seguida, voou autonomamente num círculo ao redor do posto avançado enquanto os astronautas flutuavam perto das janelas da sua com câmaras para completar uma imagem panorâmica do conjunto da estação espacial com a Terra como pano de fundo.

Os painéis solares geradores de energia da Tiangong dominam as vistas captadas pelos astronautas da Shenzhou 16. Estes painéis solares têm mais de metade do comprimento de um campo de futebol, de ponta a ponta.

No entanto, esta poderá ainda não ser a configuração final da estação de Tiangong. Segundo comentários proferidos no mês passado, as autoridades delinearam planos para adicionar mais três compartimentos pressurizados para expandir a estação espacial da China nos próximos anos.

Tiangong, que significa "palácio celestial", tornar-se-á um centro de experiências, demonstrações de tecnologia, montagem de naves espaciais e manutenção de satélites. No futuro, construiremos um conjunto de seis módulos de 180 toneladas (métricas)

Disse Zhang Qiao, investigador da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial (CAST). A CAST faz parte da rede de empreiteiros estatais que constroem foguetões e naves espaciais para o programa espacial da China.

Tiangong a duplicar

Na sua configuração atual, a Tiangong tem uma massa de cerca de 69 toneladas métricas, sem incluir a tripulação visitante e os veículos de carga. É cerca de um sexto da massa da Estação Espacial Internacional, criada no âmbito de uma parceria entre os Estados Unidos, a Rússia, a Europa, o Japão e o Canadá. As autoridades chinesas afirmam que a sua estação espacial, embora significativamente mais pequena do que a ISS, tem quase a mesma capacidade para experiências científicas.

Isto indica que a estação espacial Tiangong tem uma elevada eficiência de suporte de aplicações.

Escreveram os engenheiros espaciais chineses num artigo publicado no início deste ano na revista Space.

Agora, a China está a assumir um compromisso a longo prazo com o programa Tiangong, com um plano para duplicar o tamanho da estação espacial. As autoridades espaciais chinesas disseram inicialmente que a estação espacial funcionaria durante 10 anos. No mês passado, as autoridades afirmaram que o período de vida útil da estação espacial seria agora de 15 anos ou mais.

Isto significa que a estação espacial Tiangong continuará a funcionar pelo menos até meados da década de 2030, vários anos após a desativação prevista da Estação Espacial Internacional em 2030, mais de 30 anos após o lançamento do módulo mais antigo da ISS.

A estratégia da NASA consiste em estabelecer parcerias com a indústria comercial para desenvolver uma estação espacial mais pequena para substituir a ISS na órbita baixa da Terra. A ideia é que uma estação espacial comercial seria mais barata de operar do que a ISS, e a NASA e outras agências espaciais governamentais poderiam comprar o acesso ao posto avançado de propriedade privada para astronautas e experiências científicas.

Tal como os Estados Unidos, a China avança com planos para pousar astronautas na Lua até 2030. A agência espacial dos EUA quer libertar-se do custo – mais de 3 mil milhões de dólares por ano – de operar a Estação Espacial Internacional em órbita baixa da Terra, para libertar dinheiro para missões à Lua e, eventualmente, a Marte.

A China parece querer manter a sua estação espacial estatal na órbita baixa da Terra, ao mesmo tempo que monta um ambicioso programa de exploração lunar. Numa altura em que os EUA e a China correm para a Lua, é possível que a China seja a única nação com uma presença humana contínua em órbita mais próxima da Terra.

A Tiangong já está equipada com uma câmara de descompressão para permitir que os astronautas saiam da estação em caminhadas espaciais. Está também equipada com braços robóticos para mover equipamentos pela estrutura externa e racks de experiências para apoiar investigações em fisiologia humana, ciências físicas da microgravidade, astronomia, ciências da Terra e demonstrações de tecnologia.

Este laboratório espacial também possui propulsores elétricos para manter a sua altitude de forma mais económica, conseguindo economizar combustível, uma vez que não usa motores de foguete convencionais.