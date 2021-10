China já lançou novos tripulantes para a sua estação espacial

A China já deu os primeiros passos para garantir a sua própria estação espacial. Depois de, em junho, ter enviado os primeiros astronautas, agora, enviou uma segunda missão tripulada. Os três astronautas chegaram à estação assim que ela passou por cima deles.

Esta é mais uma ação que prova que a China está a garantir a expansão da sua presença no espaço.

De acordo com os meios de comunicação estatais, os três astronautas – comummente apelidados de taikonautas, na China – já chegaram à sua nova estação espacial, a bordo da nave espacial Shenzhou-13. Esta viagem marcará a presença espacial da China, por se tratar da missão tripulada mais longa alguma vez executada pelo país.

A missão partiu do centro de lançamento Jiuquan, no noroeste da China, no deserto de Gobi, rumo a uma estadia de seis meses na estação espacial Tiangong, segundo a agência noticiosa Xinhua. A mesma fonte adiantou que a China Manned Space Agency garantiu que os astronautas estão em “boa forma”, e declarou que a chegada foi um sucesso.

A missão, que durará seis meses, levou ao espaço Zhai Zhigang, um antigo piloto de caça, de 55 anos, que realizou a primeira marcha espacial do país em 2008, a piloto militar Wang Yaping, de 41 anos, que é a primeira mulher a visitar a estação espacial depois de se ter tornado a segunda mulher da China no espaço, em 2013, e Ye Guangfu, piloto do People’s Liberation Army, de 41 anos.

Em setembro, a China recebeu os primeiros tripulantes, após três meses na estação espacial.

De acordo com Chen Lan, um analista espacial independente da GoTaikonauts, a estação espacial está programada para “expandir os limites tecnológicos da China” e verificar a capacidade do sistema para uma maior duração da ocupação humana, e espera-se que funcione durante, pelo menos, 10 anos.

Não creio que seja um grande desafio, uma vez que as tecnologias da China são bastante maduras, embora tudo no espaço seja sempre desafiante.

Disse Lan.

A agência espacial chinesa está a planear um total de 11 missões até ao final do próximo ano, incluindo mais dois lançamentos tripulados para entregar dois módulos de laboratório.