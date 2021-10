Apple poderá estar a trabalhar na app Apple Music para a PS5

Enquanto a Apple é conhecida por manter os seus serviços exclusivos para os seus dispositivos, a Apple TV+ e a Apple Music estão disponíveis noutras plataformas tais como Android, Windows, e Smart TVs. Desta vez, parece que a Apple tem estado a trabalhar na aplicação Apple Music para a PS5.

Pelo menos duas pessoas relataram ter visto a aplicação nas suas consolas.

O Spotify tem sido uma opção de transmissão de música na PS5 desde o seu lançamento em Novembro, dando-lhe a opção de ouvir a sua música favorita quando estiver a jogar. Porém, em breve, a consola poderá obter apoio para outro serviço, a Apple Music.

Imagem mostra a Apple Music na PS5

A primeira pista veio no início desta semana quando um utilizador do Reddit publicou uma imagem da Apple Music que aparece no menu de música da PS5. A opção aparentemente apareceu depois de terem feito uma nova conta e terem tentado ligá-la ao Spotify. Mas parece que a aplicação não funcionou - o utilizador do Reddit também partilhou uma foto de uma mensagem que dizia: "Esta aplicação só pode ser reproduzida na PS4", que vem a descobrir-se mais tarde que é uma mensagem de erro padrão quando uma aplicação não está disponível.

Um site perito em jogos também foi capaz de ver a opção Apple Music ao criar uma nova conta nos EUA, embora não tenha sido capaz de a reproduzir ao fazê-lo. A inconsistência desta opção sugere que o utilizador do Reddit tenha espreitado demasiado cedo algo que a Sony e a Apple ainda estão a desenvolver. As duas empresas trabalharam juntas recentemente numa promoção da Apple TV Plus para os proprietários da PS5, pelo que parece haver aí uma relação.

Apple quer expandir a disponibilidade da sua aplicação

A Apple trouxe a Apple Music para as televisões inteligentes da Samsung no ano passado, mostrando que está disposta a expandir a disponibilidade da aplicação para além das plataformas Apple. E a aplicação está a aparecer poucos dias antes do evento de 18 de Outubro da Apple, que seria um local potencial para a Apple e a Sony anunciarem que a aplicação está a chegar à PS5.

Será tudo isto um mal entendido? Ou realmente irá sair uma app Apple Music para a PlayStation 5? Teremos de esperar para ver.