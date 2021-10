Steam proíbe jogos com transações em criptomoedas e NFTs

A Valve, dona da Steam, procedeu recentemente a algumas atualizações no que respeita às suas políticas para programadores. E algumas dessas alterações não vão agradar a todos os utilizadores.

Por exemplo, a empresa está agora a proibir a publicação na plataforma de jogos ou de outras aplicações criadas através da tecnologia blockchain e que envolvam transações com criptomoedas ou NFTs.

Steam proíbe jogos criados com a tecnologia blockchain

A Valve decidiu que a Steam deixará de permitir jogos que habilitem NFT e transações com criptomoedas através da tecnologia blockchain. Para quem não sabe, o formato NFT significa "Non-fungible Token ("Token não-fungível") e trata-se de uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Ou seja, é um título que define originalidade e exclusividade a bens digitais. Portanto é um formato que dá ao seu detentor a propriedade digital sobre algo.

De acordo com as informações da página dedicada a programadores e parceiros do Steamworks, os utilizadores "não devem publicar construídos na tecnologia blockchain que emitam ou permitam a troca de criptomoedas ou NFTs" na plataforma Steam.

As novas regras foram adicionadas depois do dia 6 de outubro, segundo uma versão da página guardada no cache do Google.

Como seria de esperar, alguns programadores de jogos já reagiram a esta alteração em concreto. Por exemplo, o estúdio SpacePirate Games, responsável pela criação do jogo de ficção científica Age of Rush, referiu que a Valve está a adotar esta medida "porque os NFTs têm valor".

Alguns desafios deste jogo, que está em desenvolvimento, visam recompensar os jogadores com NFTs nas suas conquistas. Mas segundo a criadora "o ponto de vista da Steam é que os itens têm valor e não permitem na sua plataforma itens que podem ter valor no mundo real". Desta forma, a SpacePirate pretende publicar o jogo noutra plataforma.

Para já ainda não se sabe ao certo quantos serão os jogos da Steam afetados por esta alteração.

