Directive 8020 recebe trailer para o Modo Couch Co-Op

A Supermassive Games encontra-se a trabalhar no seu próximo projeto, Directive 8020. Trata-se de uma aventura interativa de ficção cientifica, repleta de drama e terror que recebeu recentemente um novo trailer que desvenda o Modo Couch Co-Op.

A Supermassive Games tem-se especializado ao longo dos anos no desenvolvimento de jogos com fortes narrativas e nos quais as decisões tomadas pelos jogadores são as mecânicas principais.

Não só cada decisão conta e tem influência no decorrer do jogo, como também molda toda a experiência traçando novos caminhos até ao seu final. Jogos como House of Ashes, Little Hope ou Until Dawn são bons exemplos disto mesmo pelo que Directive 8020 se encontra a gerar fortes expetativas.

Recentemente a Supermassive Games revelou um novo trailer live‑action de couch co‑op para o jogo, no decorrer do Future Games Show. Esse trailer revelouo um grupo de amigos a jogar o modo Movie Night em couch co‑op, intercalado com momentos do videojogo que incluem ações rápidas de QTE, decisões narrativas e miméticos alienígenas.

Modo Couch Co-Op

Com efeito, essa é a magia deste modo cooperativo que funciona como um complemento para a intensa experiência a solo. Desta forma, Directive 8020 permite que até cinco jogadores partilhem a história em conjunto em couch co‑op local através do regressado modo Movie Night. Cada jogador assume o controlo de um membro da tripulação a bordo da Cassiopeia, passando um único comando entre si à medida que a história avança. Cabe ao jogador e aos seus amigos decidir quem vive e quem morre; cada escolha conta, cada erro pode ser fatal, e é essencial trabalharem em conjunto para sobreviver a infiltrados alienígenas, dilemas mortais e falhas catastróficas de sistema! Don't Play Alone — e não confies em ninguém, nem sequer nos teus amigos!

Directive 8020 terá também suporte para multijogador online para os mesmos cinco jogadores numa atualização gratuita pós-lançamento, para replicar a experiência de couch co‑op e levá-la para o online.

Os Turning Points

Entretanto, e pela primeira vez em The Dark Pictures, Directive 8020 traz os Turning Points, uma nova funcionalidade que permite revisitar decisões cruciais através de uma árvore visual de ramificações narrativas, e oferece maior controlo sobre o rumo da história. As grandes escolhas e respetivas consequências são assinaladas à medida que a narrativa progride, e dá aos jogadores uma visão clara de como moldaram o enredo. Se um momento crítico resultar numa morte, numa aliança quebrada ou num desfecho indesejado, os jogadores podem regressar ao Turning Point e explorar um caminho alternativo ou repetir um QTE!

Em sessões de grupo e no modo Movie Night, os Turning Points acrescentam uma camada adicional de tensão social e entusiasmo. Se uma personagem favorita morrer, o grupo pode debater se aceita a consequência... ou se recua para tentar salvá‑la, para garantir que nenhuma sessão de grupo é igual! Para grupos que preferem viver (e morrer) com as suas escolhas, o Survival Mode fixa todas as consequências — todas as decisões são finais.

Directive 8020 será lançado a 12 de maio de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (Steam), com modos a solo e couch co‑op para até 5 jogadores disponíveis no lançamento.