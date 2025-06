40 Sports Games in 1 para quem gosta de desporto

Foi recentemente anunciada a data de lançamento de 40 Sports Games in 1, um jogo totalmente dedicado ao desporto. Ou melhor, dedicado a 40 modalidades de desporto.

São 40 modalidades diferentes de desporto que 40 Sports Games in 1, vai trazer, assegurando certamente que irá jogos para todos os gostos.

O anuncio da data de lançamento oficial já é conhecida e segundo a Maximum Entertainment o jogo vai ser lançado a 28 de agosto deste ano, para PlayStation 5, PlayStation 4, e Nintendo Switch.

40 Sports Games in 1 é um misto de Jogos Sem Fronteiras com tentativa de reproduzir alguns desportos mais sérios e, segundo o que se pode ver nas imagens já reveladas, parece vir-se a tratar de um jogo bastante descontraído e descomplexado.

Esta coletânea de 40 esportes distintos, incluindo 6 jogos inéditos, oferece uma competição divertida e relaxante para jogadores de todas as idades. Até 4 jogadores podem participar em simultâneo, fazendo deste titulo uma boa alternativa para toda a família se divertir.

Com base no sucesso de 34 Sports Games in 1, o seu antecessor, este jogo surge maior e melhor, adicionando os seguintes novos jogos a clássicos como futebol, boliche, vôlei, golfe, corridas de cavalos e muito mais:

Tug of War – jogo da corda

Rowing Tow – corridas de caiaque

High Jump – salto em altura

Taekwondo – competição de Taekwondo

Snowball Fight – intensas batalhas de bolas de neve

Triple Jump – triplo salto

À medida que o jogador compete nas diversas modalidades, vai ganhando também recompensas e vai ainda desbloqueando uma grande variedade de equipamentos. Desta forma, o jogador poderá criar os seus atletas com um toque mais pessoal.

40 Sports Games in 1 será lançado a 28 de agosto, para PlayStation 5, PlayStation 4, e Nintendo Switch.