Popular meme ‘Chloe’ no formato NFT foi vendido em leilão por 74 mil dólares

Os memes são imagens, vídeos ou GIFs engraçados que expressam determinado conteúdo, por norma relacionado com humor e sarcasmo. Estas imagens têm uma grande expressão na Internet onde são partilhadas massivamente.

Desta forma, também facilmente se tornam populares. É o caso do meme de 'Chloe', a imagem de uma menina loira, vestida de roxo e que mostra uma expressão de reprovação. E este mesmo meme foi agora vendido em leilão no formato NFT pelo valor de 74 mil dólares.

Chloe Clem é um nome que provavelmente não diz nada à grande maioria dos leitores. Mas ao visualizar a imagem de abertura deste artigo, então quase de certeza que esta não lhe é desconhecida e já a deve ter visto por aí, partilhada nas redes sociais.

Pois bem, Chloe Clem é o nome da menina dessa imagem que tinha na altura 2 anos mas atualmente já tem 10 anos. O meme, conhecido por 'Side Eye Chloe', tornou-se viral em 2013 graças à expressão de reprovação que a criança exibia à sua mãe.

Meme 'Chloe' leiloado por 74 mil dólares

O famoso meme foi leiloado nesta sexta-feira (24) no formato NFT pela espantosa quantia de 73,9 mil dólares, cerca de 63 mil euros. O formato NFT significa "Non-fungible Token ("Token não-fungível") e trata-se de uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Ou seja, é um título que define originalidade e exclusividade a bens digitais. Portanto é um formato que dá ao seu detentor a propriedade digital sobre a imagem.

A notícia do leilão foi partilhada pela própria Chloe na sua conta da rede social Instagram. O leilão foi organizado pela sua família e comprado pelo estúdio 3F Music, do Dubai, tornando-se esta agora a dona do ficheiro digital do meme. O valor pago foi o equivalente a 25 Ethereum.

A fotografia que gerou o meme é uma captura de um vídeo gravado de Chloe, em 2013, quando tinha apenas 2 anos de idade. A criança lançou um olhar bastante expressivo à mãe, depois de saber de uma viagem surpresa à Disney.

Em declarações à BBC, Katie Clem, mãe da criança, referiu que "se nos basearmos nas vendas de memes anteriores, o valor é baixo, mas estamos gratos pelo valor por que foi vendido".