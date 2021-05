Android: Nova app Apple Music tem indícios para o streaming de áudio HiFi

A Apple prepara coisas novas no seu segmento Áudio onde cabem quer os dispositivos, quer o software. No âmbito das aplicações o Apple Music está cada vez mais forte e poderá ser reforçado com um modo HiFi. Estes indícios aparecem em vários softwares, como o iOS 14.6 beta ou na nova app Apple Music 3.6 beta para Android.

Depois da versão beta ter sido lançada e desmontado o APK, descobriu-se que também para Android a Apple prepara streaming de áudio sem perdas.

Novidades na app Apple Music para Android

Há cerca de duas semanas a Apple lançou a primeira versão beta do iOS 14.6 e quando o código foi esmiuçada apareceram indícios que o Apple Music estará prestes a receber uma novidades. Segundo o que foi descoberto, a Apple poderá introduzir um modo HiFi na plataforma de música.

Agora, depois de ter sido lançada a nova versão beta para Android, ao analisar o APK foram encontrados “snippets de código” que fazem referência a duas camadas diferentes de áudio de alta fidelidade: “Lossless” e “High-res Lossless”. O primeiro terá músicas codificadas no codec ALAC da Apple até 48kHz, enquanto o último aumenta ainda mais a qualidade para 192kHz.

Aparentemente, não há menção de Dolby Atmos ou Dolby Audio no código do Apple Music 3.6 para Android. A Apple fez uma referência a ambos no iOS 14.6 beta 1 antes de remover subsequentemente qualquer menção a um serviço de alta fidelidade no beta 2.

Se o streaming de alta qualidade chegar com o iOS 14.6, há uma boa hipótese de a empresa ter uma camada HiFi antes que Spotify o faça, já que está igualmente prometido.

Conforme foi anteriormente referido, estas e outras novidades poderão fazer parte do que a Apple apresentará num momento isolado, ou no WWDC 2021. Apesar de haver rumores de novidades já na próxima semana, o grande evento para programadores está já ao virar da esquina.

