Iron Dome de Israel bloqueia 80% dos rockets disparados pelo Hamas

O mundo está a acompanhar o conflito que reacendeu entre os estados de Israel e da Palestina, naquele que é o momento mais violento na Faixa de Gaza, desde 2019. Os ataques estão a ficar marcados por uma violência absurda e os estados não parecem fazer intenção de se desarmar. Algumas imagens mostram um poderoso sistema que tem auxiliado Israel com os confrontos.

A Iron Dome, o trunfo israelita, bloqueia 80% dos rockets disparados pelo Hamas.

Israel possui sistema para interceção dos foguetes

Tanto Israel, como a Palestina, têm utilizado rockets para executar os ataques no norte da Faixa de Gaza. Conforme podemos ver num vídeo divulgado nos meios de comunicação Israel tem um sistema de interceção que praticamente anula os ataque lançados pelos Hamas.

Para quem assiste, o sistema de defesa aéreo de Israel trata-se quase de um escudo invisível no ar.

Embora os israelitas não utilizem tecnologia militar muito complexa, esta tem-se mostrado altamente eficaz. A Iron Dome (ou Cúpula de Ferro) tem surpreendido quem observa o conflito de fora e é interessante perceber como funciona, afinal, a barreira israelita.

Iron Dome é um dos trunfos israelitas

A Iron Dome é um sistema de defesa ground-to-air de curto alcance que utiliza um radar e mísseis intercetores, de forma a localizar e neutralizar todos os foguetes que entram na sua zona defensiva. Além dos foguetes, o sistema bloqueia mísseis, helicópteros, aviões a jato e drones.

Esta tecnologia surgiu em 2007, após a guerra entre Israel e o Líbano. Depois de ter sido alvo de milhares de foguetes, o estado decidiu, através da empresa estatal Rafael Advanced Systems, que iria desenvolver novos sistemas de defesa aérea, de modo a proteger as suas cidades de ataques daquele tipo.

O projeto avançou com a Israel Aerospace Industries, tendo a Iron Dome sido implantada em 2011. Conforme revelam os peritos, o sistema já intercetou, garantidamente, 80% dos ataques, podendo a percentagem subir até aos 90%.

Além disso, o website da Rafael Advance Systems informa que protege eficazmente “as forças destacadas e de intervenção, bem como a Base Operacional Avançada e as suas áreas urbanas”, contra uma série de ataques e ameaças.

Concebida para enfrentar todas as condições meteorológicas e de luminosidade, a Iron Dome possui três sistemas que colaboram entre si. Esses detetam e seguem alvos através de radar, gestão de batalha e controlo de armas, bem como disparo dos seus próprios mísseis através de uma unidade de tiro.

De acordo com um relatório do Indian Express, Anil Chopra, dirigente do Centro de Estudos de Energia Aérea, em Nova Deli, disse que os sistemas de defesa devem ser capazes de detetar pequenos objetos e de os seguir com precisão.

Estando a tecnologia militar muito à frente daquela que conhecemos no presente, talvez um dia possamos conhecer verdadeiras soluções globais para proteger as populações de objetos espaciais que possam atingir a Terra.