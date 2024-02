Alternativa da Huawei aos Vision Pro da Apple poderá ser mais leve e barata

Com os Vision Pro da Apple no mercado, é natural que outras marcas lancem as suas propostas e tentem conquistar os consumidores. Depois da Samsung, também a Huawei estará a trabalhar nos seus óculos de Realidade Virtual, que se esperam mais leves e mais baratos.

A Apple tem os seus Vision Pro a circular pelos Estados Unidos há alguns dias e os utilizadores têm sido muito críticos, relativamente ao equipamento. Além do preço, que foi desde logo apontado como uma desvantagem (mesmo antes de chegar às mãos das pessoas), também o peso e o conforto foram enumerados, aquando de devoluções.

Sendo um equipamento com muito potencial, é natural que mais propostas surjam, assinadas por outras marcas.

Se já vimos que a Samsung deverá estar a desenvolver os seus óculos de Realidade Virtual, por via de uma equipa "secreta", também a Huawei deverá estar no processo.

Conforme rumores na rede social chinesa Weibo, por Li Nan, ex-diretor de marketing da Meizu (via Wccftech), o equipamento da Huawei chamar-se-á Huawei Vision e pesará 350 gramas.

Por ser mais leve do que os Vision Pro, que pesam 600 gramas, a Huawei poderá conseguir evitar as dores físicas de que alguns utilizadores do equipamento da Apple se queixaram e, inclusivamente, apontaram como motivo para devolução.

A mesma fonte adianta que os Huawei Vision serão equipados com painéis micro-OLED 4K da Sony e esclarece que os modelos das duas marcas terão uma diferença um tanto importante: contrariamente aos Vision Pro da Apple, a proposta da Huawei não terá um recurso semelhante ao EyeSight, que permite que aqueles que rodeiam o utilizador dos óculos consigam "ver-lhe" os olhos.

Também fruto de rumor é o facto de a Huawei poder depender dos seus próprios chips para equipar o dispositivo (provavelmente desenvolvidos pela sua divisão de semicondutores, HiSilicon).