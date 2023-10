Mulher queima cara ao cozer ovo no microondas para o TikTok

Sim, é possível cozer um ovo no microondas, mas tal ação deve ser realizada na máxima segurança. Na rede social TikTok há um novo desafio cujo objetivo é cozer um ovo no microondas. Mas este desafio correu mal para uma mulher que acabou por queimar metade da cara.

Cozer um ovo no microondas é uma tendência no TikTok

O desafio consiste em colocar a água a ferver numa caneca, colocar o ovo e depois meter tudo no microondas durante alguns minutos até o ovo estar cozido e pronto a comer. Após o sucedido, a mulher, residente em Manchester, Reino Unido, decidiu partilhar o que lhe aconteceu para que outros não cometam o mesmo erro.

Em declarações ao jornal “Daily Mail”, Shafia Bashir referiu que...

Eu só não quero que mais ninguém passe por isto. É uma tendência no TikTok. Foi a dor mais terrível da minha vida. Foram momentos aterradores para mim. Eu estava em agonia absoluta. Assim que coloquei a colher fria, explodiu como uma fonte e queimou-me. Coloquei a cara debaixo da torneira e tive de pedir à minha amiga que tomasse conta da minha filha para conseguir ir ao hospital. A minha cara já está curada, felizmente sem cicatrizes.

No vídeo seguinte, gravado em maio, é possível ver as marcas na cara provocadas pelo "rebentar" do ovo.

Cozer ovos no microondas é uma ação comum, mas pode ser perigosa. Isto porque o ovo depois de aparentemente cozido e retirado do microondas, continua a cozer dentro da casca. Há quem também cozinhe ovos no microondas, mas sem casca. Tenha cuidado. Fica o alerta.