Muito se tem falado sobre os carros elétricos e estes são cada vez mais uma presença frequente nas estradas. Contudo, neste campo ainda muito mais pode ser feito, especialmente pelos governos dos vários países. Nesse sentido, na nossa última questão quisemos saber se deveria o Estado Português adotar apenas veículos elétricos. E mesmo que pouco expressiva, a maioria dos leitores consideram que sim. Vamos então conhecer todos os resultados.

Deveria o Estado Português adotar apenas veículos elétricos?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.165 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, verifica-se que a opinião dos leitores não é de todo unânime e anda dividida entre as duas respostas possíveis. No entanto, a ligeira maioria, com 51% dos votos, consideram que SIM, que o Estado Português deveria adotar apenas veículos elétricos (596 votos). Por sua vez, os restantes 49% participantes responderam que NÃO (569 votos).

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, alguns leitores consideram que sim e outros que não. Mas alguns também são da opinião de que este não deve ser um processo radical, mas sim que aconteça na altura certa assim que as condições sejam favoráveis a esta migração de forma gradual. Outros dizem que o Estado deve optar por comprar o veículo que melhor se adeque a determinada função e finalidade.

