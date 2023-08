Com cada vez mais carros elétricos nas estradas de Portugal, é necessário ter uma rede de carregamento à altura do que é exigido. A Mobi.e, como Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica, tem aqui um papel preponderante e no mês de julho estabeleceu um novo marco. Registou um novo recorde de carregamentos de carros elétricos.

No mês de julho, foram registadas 378.669 transações, o que representa uma subida de 63% face ao mesmo mês do ano passado. Também ao nível dos consumos de energia, a rede ultrapassou os recordes anteriores, tendo-se atingido os 6.348.476 kWh, um aumento de 83% em comparação com o mesmo período homólogo.

O contínuo crescimento da rede é um dos principais fatores que contribui para estes números, uma vez que acompanha o incremento do parque de carros elétricos. No final de julho, integravam a rede Mobi.E um total de 4.809 postos, dos quais 3.673 públicos.

Outro dado relevante é a potência da rede, atualmente superior a 206.528 kW, um aumento de 44% face ao ano anterior. No final de julho, cerca de 1.347 postos de carregamento eram rápidos ou ultrarrápidos, o que representa mais de um terço (36%) do total.

Desde 1 de janeiro, acederam à rede pública nacional mais de 119.226 utilizadores distintos, uma subida de 59% face a 2022. Em média, nos sete primeiros meses do ano, cada utilizador efetuou 19 carregamentos na rede Mobi.E.

Quanto ao impacto da rede Mobi.E no ambiente, de janeiro a julho deste ano já foram poupadas cerca de 28.314 toneladas de CO2. Tal significa que seriam necessárias mais de 467 mil árvores com 10 anos, em ambiente urbano, para reter o mesmo dióxido de carbono.

A estrutura da rede Mobi.e tem sido ajustada e adaptada às necessidades dos utilizadores. Assim, existem atualmente 50 tomadas, em média, por cada 100 quilómetros de rodovia existente. No mesmo prisma, e por cada 100 mil habitantes, são disponibilizados 68 tomadas, em média.