Já só tem até setembro para usar os SMS na app Messenger do Facebook

O Facebook sempre tentou que os utilizadores passem o máximo de tempo nas suas apps, como o Messenger. Para isso integrou-as de forma completa e ainda lhes trouxe funcionalidades adicionais. No Android, e dada a modularidade deste sistema, esta app recebeu a possibilidade de aceder aos SMS. Essa capacidade morre agora já em setembro.

A ideia da Meta e do Facebook é ter o máximo de utilizadores ligados na sua rede e a usar todas as suas funcionalidades o tempo todo. Foi assim que surgiu há alguns anos a possibilidade de ter no Messenger o acesso à leitura e envio de SMS.

Com essa capacidade, os utilizadores deixavam de ter a necessidade de usar mais uma app, ao mesmo tempo que tinham tudo integrado e pronto a usar, numa app que já usavam. Por outro lado, e de forma discreta, o Facebook mantinha os utilizadores dentro da sua alçada e dentro do seu sistema de serviços e apps.

Essa capacidade foi agora revista e chega ao seu fim de vida já muito em breve. Será a 28 de setembro de 2023 que uma atualização do Messenger irá retirar a capacidade de ler e enviar os SMS, removendo assim esta sua funcionalidade, que provavelmente muitos ainda usavam.

No seu artigo de suporte, onde anunciou esta mudança, a Meta não fornece qualquer justificação para esta mudança. Ainda assim, parece óbvio que estará relacionado com a chegada do RCS da Google e de um aparente desinteresse nesta capacidade.

A solução para esta mudança é simples e foi até fornecida pela própria Meta na sua página de suporte. Passa por escolher uma nova app associada aos SMS e a sua definição como a que deverá ser usada para aceder a estas mensagens.

Chega assim ao fim de vida esta funcionalidade que veio mudar o Messenger do Facebook. Esta app tem de evoluir, e com o sucesso do WhatsApp, parece óbvio que o caminho a seguir é este. Daqui para a frente as propostas são muitas, com a própria Google a ter a sua oferta.