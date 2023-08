Apesar de oferecer muito mais que mensagens de texto, o WhatsApp é mais usado desta forma pela maioria dos utilizadores. É a forma mais simples e mais direta, ao mesmo tempo que existe desde a sua criação. Agora, as mensagens de texto do WhatsApp vão receber novidades e novos formatos para comunicarmos.

Todos nos habituámos a escrever e enviar mensagens de texto no WhatsApp. Ao longo dos anos isso foi sendo reforçado e novas funcionalidades foram sendo acrescentadas, como as mensagens de voz e até de vídeo, bem como as chamadas feitas do mesmo modo.

Com a possibilidade de formatar texto presente, ainda que muitos não usem, fica simples dar um formato diferente a esta comunicação. Isso vai ser reformulado e novas formas adicionadas, para ajudar os utilizadores a comunicarem no WhatsApp.

O que foi descoberto na mais recente versão de testes do WhatsApp revela que a Meta está a preparar a sua app para enviar novas mensagens. Estas vão poder conter blocos de código, citações e listas nas mensagens que forem enviadas pelos utilizadores.

Para ativar estes modos, os utilizadores vão ter de usar carateres especiais, mas que usam já atualmente. Falamos de >, de - ou de ', para assim ter estas novas formatações ativas e prontas a serem usadas em qualquer mensagem enviada para os seus contactos do WhatsApp.

Estas novas formatações parecem ser agora um complemento ao que temos já hoje nas mensagens do WhatsApp. Falamos do negrito, do itálico ou do texto riscado, que estão acessíveis através de uma área específica para formatação de texto que pode ser usada no Android ou no iOS.

Esta não será certamente das funcionalidades mais usadas, mas certamente que irá enriquecer os textos enviados pelos utilizadores. Está ainda a ser desenvolvida e em breve estará acessível a todos nas versões que normalmente recebem estas novidades, ou seja, o Android e o iOS.