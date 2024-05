Fim da monotonia do verde no WhatsApp com novas cores a caminho da app

Algo que os utilizadores do WhatsApp pedem é um nível de personalização ainda maior. Estes querem mudar muitos parâmetros da app e ajustar o que oferece à sua vontade. Esse passo poderá ser dado em breve, com uma novidade descoberta. Há uma nova personalização a caminho e que irá mudar as cores desta app.

Novas cores a caminho do WhatsApp

Uma das razões que levam os utilizadores do WhatsApp a recorrer a apps não oficiais ou adulteradas é a vontade de personalizar e mudar muito do que é oferecido. Esse é um risco que muitos querem correr apenas para ter este serviço mais adaptado à sua vontade.

Para lutar contra este problema, ao mesmo tempo que dá ainda mais aos utilizadores, o WhatsApp tem uma novidade a ser preparada. Do que foi descoberto na versão de testes do iOS, o serviço de mensagens da Meta dará aos utilizadores a possibilidade de escolher novas cores para as janelas de conversação.

Os utilizadores vão poder escolher um papel de parede e uma nova cor para o balão de conversa entre uma variedade de cinco cores. A cor escolhida irá tornar-se o tema padrão das conversas em toda a app e as alterações serão visíveis apenas para estes, sem afetar a interface das apps dos restantes utilizadores.

WhatsApp beta for iOS 24.11.10.70: what's new?



WhatsApp is working on a new default chat theme feature, and it will be available in a future update!https://t.co/Q9am7lrxTv pic.twitter.com/ggmy5v2jHO — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2024

A personalização vai ser ainda maior

O próximo recurso pode agradar aos utilizadores que procuram uma alternativa ao verde do WhatsApp procuram personalizar a app de mensagens. A sua cor base era o azul, antes de mudar para o seu icónico verde no início deste mês. No entanto, no início deste ano, ficou claro que o nível de personalização iria aumentar, ao permitir mudar elementos como ícones e emblemas, com cores diferentes.

Atualmente, o WhatsApp permite que os utilizadores alterem o papel de parede das conversas, podendo escolher entre cores sólidas e papéis de parede com temas claros/escuros. A app também possui um controlo deslizante para ajustar a visibilidade do doodle no seu papel de parede padrão e permite que os utilizadores definam uma foto do rolo da câmara como papel de parede do bate-papo.

A possibilidade de personalizar o balão de conversa é um recurso há muito solicitado pelos utilizadores. No entanto, o recurso de tema de conversa padrão ainda não chegou aos dispositivos de todos os que testam as próximas novidades do WhatsApp.