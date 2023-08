Todos nos habituámos a ter o Office da Microsoft como o padrão das suites de produtividade. Ainda assim, e para um vasto público, há alternativas bem melhores, como o LibreOffice. Este chega agora à versão 7.6, com muitas novidades e uma grande mudança. Descubra tudo o que há de novo.

O LibreOffice 7.6 Community, é a nova versão principal da suíte de escritório gratuita suportada por voluntários para produtividade de desktop. Esta é também a última baseada no esquema de numeração de versão histórica (primeiro dígito é para o ciclo de lançamento e o segundo para um lançamento maior).

Está desde já disponível para Windows (processadores Intel/AMD e ARM), macOS (processadores Apple e Intel) e Linux. A partir de 2024, a The Document Foundation adotará a numeração de lançamento baseada no calendário, portanto, o próximo grande lançamento será o LibreOffice 2024.02 em fevereiro de 2024.

O LibreOffice é a única suite de escritório de produtividade pessoal de código aberto que pode ser comparado característica a característica com o líder do mercado. Após doze anos e cinco ciclos de lançamento, está cada vez mais difícil de desenvolver características completamente novas. Portanto, a maioria são refinamentos ou melhoramentos das existentes.

Destaques do LibreOffice 7.6 Community GERAL Suporte para gestos de ampliação ao usar os touchpads na visão principal.

Suporte para temas de documento, e a importação e exportação de definições de temas para documentos ODF e OOXML.

Muitas melhorias na manipulação de fontes, especialmente para as escritas direita-a-esquerda, CJK e outros alfabetos asiáticos. WRITER Novo assistente de numeração de páginas no meu Inserir para fácil inserção de numeração de páginas no cabeçalho ou rodapé.

O menu suspenso Estilo de parágrafo na barra de ferramentas Formatação mostra uma lista de estilos usados no documento, em vez da lista completa dos estilos disponíveis.

Índices de figuras podem ser gerados de forma mais flexível com base em estilos de parágrafo e não apenas das categorias ou nomes de objetos.

As entradas de bibliografia podem ser editadas diretamente de uma tabela de bibliografia, e as referências bibliográficas tornam-se hiperlinks por padrão para a linha correspondente na tabela de bibliografia.

Iluminação de estilos de parágrafo e caracteres usados e formatação direta no texto.

Verificação de frases: itens de dicionário de palavras compostas e dicionários personalizados agora são aceites. CALC Formato numérico: "?" permite exportar para ODF para representar um dígito inteiro, substituído por branco se for um zero não significativo, sendo aceites decimais para formatos em segundos sem truncar como [SS].00.

As folhas copiadas para outro documento agora mantêm um intervalo de impressão definido pelo utilizador.

As configurações do Solver são salvas com os documentos e os estilos de página são exportados mesmo que não estejam em uso.

Suporte para estilos de desenho de formas e comentários, incluindo um estilo dedicado para comentários que permite personalizar a aparência padrão e a formatação de texto de novos comentários.

Novo layout compacto para tabelas dinâmicas.

Suporte de filtro automático para classificação por cor. Filtrar/classificar por cor considera as cores definidas pelo formato numérico.

A caixa de diálogo Importar texto (como arquivo CSV ou como texto não formatado) tem uma nova opção para não detetar números em notação científica (somente se "Detectar números especiais" estiver ativado). IMPRESS & DRAW Novo painel de navegação para alternar slides durante a exibição de uma apresentação (opção habilitada ao marcar uma caixa de seleção em Configurações de apresentação de slides).

Os objetos agora podem ser listados de frente para trás no Navegador, com o objeto mais alto no topo da lista.

Suporte para anotações de texto livre para importação de PDFium, além de suporte para anotações de tinta, texto livre e polígono/polilinha na exportação de PDFium.

O algoritmo de dimensionamento de texto de ajuste automático foi modificado para funcionar de maneira semelhante ao MS Office. A escala de texto agora separa a escala de espaço (parágrafo e linha) e a escala de fontes, onde a escala de espaço pode ser 100%, 90% e 80%, e a escala de fonte é arredondada para o tamanho de ponto mais próximo. O espaçamento horizontal (marcadores, recuos) não é mais dimensionado.

Várias melhorias na gestão de fontes para os idiomas CJK e árabe.

Contribuintes do LibreOffice 7.6 Community

Os novos recursos do LibreOffice 7.6 Community foram desenvolvidos por 148 colaboradores: 61% dos commits de código são de 52 programadores empregados por três empresas do Conselho Consultivo do TDF – Collabora, Red Hat e allotropia – ou outras organizações. 15% são de 7 programadores da The Document Foundation e os 24% restantes são de 89 voluntários individuais.

Outros 202 voluntários – representando centenas de outras pessoas que fornecem traduções – confirmaram localizações em 160 idiomas. O LibreOffice 7.6 Community é lançado em 120 versões de idiomas diferentes, mais do que qualquer outro software gratuito ou proprietário e, como tal, pode ser usado no idioma nativo (L1) por mais de 5,4 mil milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, mais de 2,3 mil milhões de pessoas falam um desses 120 idiomas como segunda língua (L2).

Disponibilidade de LibreOffice 7.6 Community

O LibreOffice 7.6 Community está disponível. Os requisitos mínimos para sistemas operativos proprietários são Microsoft Windows 7 SP1 e Apple macOS 10.15. Os produtos baseados na tecnologia LibreOffice para Android e iOS estão listados aqui.

Para utilizadores que não precisam dos recursos mais recentes e preferem uma versão que passou por mais testes e correções de bugs, a The Document Foundation mantém a família LibreOffice 7.5, que inclui alguns meses de correções retroativas. A versão atual é o LibreOffice 7.5.5 Community.