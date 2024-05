WhatsApp vai poder controlar as contas dos utilizadores e limitar a sua utilização

As ferramentas do WhatsApp permitem que os utilizadores retirem o máximo deste serviço de mensagens. As novidades têm surgido a um ritmo elevado e mostram que a aposta nos utilizadores é elevada. A mais recente descoberta segue agora outro rumo e dá ao WhatsApp um controlo maior sobre as contas dos utilizadores.

WhatsApp poderá controlar contas dos utilizadores

A utilização do WhatsApp implica a aceitação e o cumprimento das regras impostas por este serviço. Estas não são complicadas de respeitar, mas ainda assim há quem insista em usar apps alternativas e enviar mensagens que são claramente ofensivas para os restantes utilizadores.

Para dar um maior controlo a este serviço, surge agora uma novidade a ser desenvolvida e que será lançada num futuro próximo. Esta permitirá aplicar restrição a qualquer conta, sendo depois mostrado este estado aos utilizadores de forma clara e inequívoca.

Este novo recurso será usado para restringir o envio de mensagens pelas contas dos utilizadores. Quando uma conta é restrita no WhatsApp, os utilizadores não podem iniciar novas conversas por um determinado período como penalidade temporária por violações específicas. No entanto, parece que os utilizadores restritos ainda poderão receber mensagens e respondê-las em conversas e grupos existentes.

Poderá limitar a sua utilização e as conversas

O WhatsApp usa ferramentas automáticas para detetar comportamentos abusivos e outras atividades que violem os termos de serviço. Estas ferramentas não conseguem aceder ao conteúdo das mensagens e chamadas. Baseiam-se em padrões comportamentais específicos para detetar atividades suspeitas, como a frequência de envio de mensagens ou se scripts automatizados estão a ser usados.

A deteção automática ajuda a identificar contas que apresentam conduta potencialmente prejudicial. Ao restringir as contas em vez de bani-las completamente, o WhatsApp oferece aos utilizadores uma oportunidade de corrigir o seu comportamento sem fazer com que percam totalmente o acesso aos seus dados.

Com esta novidade, os utilizadores passam a ter um alerta claro para estas situações e para eventuais restrições aplicadas. Com esta informação os utilizadores podem alterar os seus comportamentos no futuro e não repetir estas situações.