Alpine A290 mostrou-se em Paris e abriu a garagem de sonho 100% elétrica

Os carros elétricos não são para todos, mas a Alpine decidiu falar para os fãs dos desportivos, mais exigentes, com uma proposta arrojada, carregada de pormenores e que, certamente, não os desiludirá. O A290 inaugura a Dream Garage 100% elétrica da Alpine, marcando uma nova era da marca. Fomos conhecê-la e contamos-lhe tudo, como sempre!

Alpine A290 inaugura a Dream Garage

A marca francesa apresentou em Paris o seu primeiro modelo da Dream Garage. Como o nome indica, esta será uma garagem de sonho 100% elétrica, composta pelo A290, um citadino desportivo, e por outras propostas, que estão já na bancada de desenvolvimento.

Segundo a Alpine, a oferta será alargada com um novo A110, um descapotável com a base do A110 e uma nova versão do lendário Aa310, futuro coupé de quatro lugares. Caberão ainda dois veículos SUV que fecham o naipe de sete modelos prometidos.

Fomos à cidade da luz ver o desvendar do resultado do veículo que havíamos conhecido ainda em estado protótipo.

Um carro desenhado para condutores vaidosos e exigentes

Desenvolvido em sintonia com o ADN da Alpine, o A290 é compacto e ágil. O elétrico transparece dinâmica e muita emoção. Claro, este é um carro desenhado para o dia a dia, para o urbano, mas com um ar mais feroz.

A plataforma elétrica que lhe dá forma, derivada do Ampere, e os serviços elétricos para otimizar o carregamento em casa, incluindo o Mobilize Power e o carregamento bidirecional V2G, fazem dele parte de um ecossistema eletrificado completo que promete oferecer a melhor experiência possível.

Compacto, mas, ao mesmo tempo, robusto, o Alpine A290 conta com 3990 mm de comprimento, 1820 mm de largura, 1520 mm de altura e 2530 mm de distância entre eixos.

Com um peso de 1479 kg, o fator aerodinâmico foi tido em conta em todas as fases do processo, segundo a empresa, maximizando a autonomia elétrica.

Fazendo jus à modernidade e aproximando-se dos adeptos de modelos desportivos, os faróis em forma de X lembram os carros de rali e exibem automaticamente uma animação de boas-vindas quando o cartão mãos-livres é detetado quando o proprietário se aproxima.

As jantes de liga leve de 19 polegadas de série estão disponíveis em dois designs exclusivos: Iconic, criado para fazer referência às jantes do Alpine A310, e Snowflake, que recorda as origens do nome Alpine. Um fundo azul por detrás do logótipo da marca nas jantes está disponível como opção.

O Alpine A290 por dentro

O cockpit visualmente premium, orientado para o condutor e os visores do lado do passageiro são complementados por uma iluminação ambiente regulável.

O volante, que reúne vários comandos, a consola, que alberga um ecrã central de infotainment de 10,1 polegadas, o ecrã de instrumentos de 10,25 polegadas atrás do volante, e os bancos, que oferecem um reforço lateral, convidam qualquer entusiasta da condução a fazer-se à estrada.

A bagageira oferece 326 litros de capacidade.

O A290 enche as medidas daqueles que gostam de conduzir

A utilização da plataforma AmpR Small assegura algumas vantagens, como otimizar a distribuição do peso (menos peso no eixo dianteiro) e baixar o centro de gravidade. A bateria, por sua vez, contribui para a rigidez do automóvel e o seu posicionamento maximiza o espaço interior.

Baseado na plataforma AmpR Small, o Alpine A290 vai dos 0 aos 100 km/h em 6,4 segundos, garante até 220 cv e conta com 300 nm de binário.

Consoante a versão, o motor do Alpine A290 tem dois níveis de potência: 180 cv na versão base e no GT Premium, e 220 cv no GT Performance e no GTS. Em ambos os casos, a resposta do acelerador está calibrada para fazer do A290 um verdadeiro desportivo fácil de controlar, apesar dos elevados níveis de potência e binário do seu motor elétrico.

A sensação do pedal do travão foi muito trabalhada, segundo a Alpine, garantindo um excelente controlo em todas as condições de condução. O seu comando by-wire assegura uma transição natural impercetível entre a travagem regenerativa e a travagem hidráulica.

Um botão no volante ativa os quatro modos de condução Alpine diferentes: Save, Normal, Sport e Personal. Este último permite o ajuste independente do nível de assistência da direção, da resposta do acelerador, do ambiente de iluminação e do Alpine Drive Sound.

Os 26 sistemas de assistência ao condutor (ADAS) do A290 incluem:

Monitorização da atenção do condutor;

Travagem automática de emergência em marcha-atrás;

Deteção de avanço e recuo com correção de faixa de emergência;

Saída segura dos ocupantes.

O Alpine A290 está equipado com uma bateria de 52 kWh, que permite uma autonomia WLTP de cerca de 380 km. O sistema de carregamento rápido de 100 kW DC permite-lhe passar de 15 a 80% de carga em 30 minutos ou recuperar até 150 km WLTP em 15 minutos.

Num ponto de carregamento AC, o carregador de 11 kW permite recarregar o veículo de 50% a 80% em 1 hora e 20 minutos, ou 70 km WLTP numa hora, ou 3 horas e 20 minutos para recuperar de 10% a 80% de carga.

Este carregador incorpora uma função bidirecional que permite utilizar as funções V2L e é, também, compatível com V2G.

Um carro elétrico que "faz barulho"

A Alpine associou-se, pela primeira vez, à Devialet, a empresa francesa de engenharia acústica, no sentido de desenvolver um sistema de som personalizado para o A290.

Além da arquitetura dentro do veículo, a Alpine equipou o seu A290 com os sons de motor Alpine Drive Sound, difundidos através de um amplificador personalizado e reproduzidos pelo sistema de áudio. Esta opção está disponível a partir dos primeiros níveis de acabamento e é de série no GT Premium e no GTS.

Gama e equipamento: quatro ofertas do A290

A gama Alpine A290 inclui duas versões, GT e GTS, e quatro ofertas no total. A versão GT de base é equipada com um motor de 180 cv e, tal como os modelos de topo da gama, inclui uma bateria de 52 kWh, um carregador de bordo de 11 kW, um carregador de corrente contínua de 100 kW e uma bomba de calor.

Além destes, os clientes poderão escolher, ainda, entre dois modelos complementares, o GT Premium e o GT Performance, este último com o motor mais potente (220 cv).