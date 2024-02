Xiaomi 14 Ultra: Um dos melhores smartphones da atualidade

O Pplware está presente no evento da Xiaomi que se está a realizar em Barcelona. Sob o conceito “Human, Car, Home”, a empresa deu a conhecer vários equipamentos que serão certamente um sucesso de vendas. O equipamento que mais se destaca é o Xiaomi 14 Ultra que é provavelmente um dos melhores da atualidade.

Xiaomi volta a desafiar o mercado Android

A Xiaomi, líder mundial em inovação, acaba de lançar a tão aguardada série Xiaomi 14, durante o Mobile World Congress em Barcelona.

Esta nova gama de smartphones topo de gama representa um marco significativo no compromisso global e contínuo da Xiaomi em proporcionar experiências memoráveis aos consumidores.

Depois de vários rumores, já é conhecido o novo Xiaomi 14 Ultra. Uma máquina super poderosa, com um design "perfeito" e com um sistema de câmaras capaz de fazer qualquer coisa.

Estamos perante um dos melhores smartphones da atualidade, senão mesmo o melhor!

Xiaomi 14 Ultra traz notáveis melhorias

O Xiaomi 14 Ultra é construído em torno da robusta Xiaomi Guardian Structure, composta por uma estrutura de alumínio de alta resistência, revestimento vegan nano-tech da Xiaomi e Xiaomi Shield Glass.

Fabricado a partir de um único bloco de alumínio, o Xiaomi 14 Ultra oferece uma notável melhoria de 1,38x na resistência estrutural. O revestimento vegan nano-tech da Xiaomi apresenta uma fórmula recentemente desenvolvida, resultando num acabamento mais fino e mais leve com uma resistência ao desgaste 6x superior.

Utilizando o Xiaomi Shield Glass, o inovador All Around Liquid Display do Xiaomi 14 Ultra redefine o ecrã ao alcançar uma curvatura consistente em todos os lados e cantos, combinando o apelo visual de um ecrã plano com o feedback tátil de uma borda curva.

Além disso, proporciona uma experiência visual imersiva com o ecrã AMOLED C8 WQHD+ de 6,73 polegadas personalizado pela Xiaomi, com uma impressionante resolução WQHD+ (3200 x 1440), densidade de píxeis de 522 ppi e taxa de atualização variável de 1-120Hz, tudo suportado por um impressionante pico de brilho de 3000 nits.

Principais Especificações do Xiaomi 14 Ultra

Ecrã AMOLED de 6,73" WQHD+ a 120 Hz

SoC Snapdragon® 8 Gen 3

Bateria 5000 mAh (típico)

Dual SIM

suporte para Wi-Fi 7

Suporta NFC8

Bluetooth®️ 5.4

Dimensões: 161.4 mm x 75.3 mm x 9.2 mm

Câmara Traseira - LEICA VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH.

Câmara principal Leica 23 mm de 1 polegada f/1.63-f/4.0 abertura variável contínua 50 MP wide camera Tamanho de sensor LYT-900, 1" 3.2μm 4-in-1 Super Pixel o OIS, lente 8P

Câmara teleobjetiva flutuante Leica 75 mm 50MP IMX858 f/1.8, OIS Suporta 10 cm fotografia macro

Câmara periscópica Leica 120 mm 50 MP IMX858 f/2.5, OIS Suporta 30 cm fotografia macro 12 mm Leica ultra-wide camera 50MP IMX858 f/1.8, 122° FOV Supports 5cm macro photography f/2.0 Tamanho de píxel de 1/3,14 Enquadramento dinâmico (0,8x, 1x) Modo noturno

Câmara Dianteira Câmara selfie de 32 MP no ecrã HDR

Peso: 219.8 g

Xiaomi Shield Glass na frente

Parte traseira em pele vegan Xiaomi nano-tech

IP684

Cores: preto e branco

O Xiaomi 14 Ultra são ambos alimentados pela plataforma mobile líder Snapdragon®️ 8 Gen 3, apresentando um impressionante aumento de 32% no desempenho da CPU e uma redução de 34% no consumo de energia, juntamente com um notável aumento de 34% no desempenho da GPU e uma redução de 38% no consumo de energia, em comparação com a geração anterior.

Preço e disponibilidade do Xiaomi 14 Ultra

O Xiaomi 14 Ultra 16 + 512GB ficará disponível com um PVP recomendado de 1.499,99€, em duas cores: Preto e Branco.

O Kit de Fotografia do Xiaomi 14 Ultra estará disponível para compra em separado com um PVP de 199,99€.

O Xiaomi 14 Ultra receberá 4 gerações de atualizações do sistema operativo Android, bem como 5 anos de patches de segurança.

Os utilizadores dos dois dispositivos têm direito a experimentar 100 GB de armazenamento na cloud Google One durante 6 meses de teste e 3 meses de YouTube Premium, com acesso sem anúncios ao YouTube e à aplicação YouTube Music.