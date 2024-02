Age of Mythology: Retold vai chegar em 2024 e causar nostalgia aos jogadores mais antigos

Age of Empires, Age of Mythology: Retold vai para lá da história até a uma era mítica na qual deuses, monstros e humanos se confrontam. Combinando os melhores elementos do adorado Age of Mythology com visuais e estratégia em tempo real modernos, Retold é uma experiência épica e inovadora tanto para antigos jogadores como para novos. Protege as tuas terras, comanda monstros lendários e invoca o poder dos deuses para esmagares os teus inimigos — ou forma uma equipa com amigos para conquistar a arena dos deuses.

Escolhe os teus deuses dos panteões grego, nórdico, egípcio e atlante. Arrasa os teus inimigos invocando poderosas tempestades, terramotos devastadores ou até mesmo o famoso dragão nidhogg. Ou apela a chuvas férteis e dríades protetoras para ajudarem o teu povo a crescer e prosperar.

Embarca numa campanha com 50 missões que te leva por um vasto mundo mítico: cerca as imponentes muralhas de Troia, combate gigantes nas terras gélidas de Midgard e descobre os mistérios de Osíris nas areias traiçoeiras do Egito. Torna-te um herói digno dos mitos... ou até mesmo um deus.

Joga com até 11 amigos, seja frente a frente ou contra a IA avançada, em dezenas de mapas e cenários gerados aleatoriamente que oferecem uma repetibilidade sem limites.