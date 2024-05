Carros chineses chegam mais caros à Europa e há um motivo para isso

As exigências europeias encarecem os carros, conforme sabemos. Porém, não só por esse motivo os automóveis chineses chegam consideravelmente mais caros às garagens da Europa. Afinal, parece ser uma jogada pensada pelas próprias fabricantes da China, por forma a maximizar os lucros no estrangeiro.

Apesar de o mundo automóvel estar preocupado com os carros chineses e o preço que as suas fabricantes decidem praticar, nomeadamente em termos de elétricos, um novo relatório, citado pelo Carscoops, concluiu que as fabricantes chinesas estão a aumentar significativamente o preço dos seus veículos exportados, no sentido de maximizar os lucros no estrangeiro.

O relatório indica que a estratégia é liderada pela BYD, à medida que enfrenta uma concorrência crescente no mercado nacional. Uma vez que a China subsidia a adoção de veículos elétricos nacionais, mas também estrangeiros, a solução para a fabricante chinesa consiste em maximizar os lucros dos seus modelos estrangeiros.

A estratégia da BYD resulta na venda dos modelos por um preço quase três vezes superior ao preço praticado no mercado interno. Ainda assim, em muitos casos, a oferta chinesa consegue competir com as marcas ocidentais.

Afinal, apesar de os custos adicionais, como o transporte, serem considerados para o preço, as margens de lucro indicam a obtenção de milhares de dólares de lucro adicional.

Isto deve-se ao facto de as fabricantes chinesas terem racionalizado os custos em todas as fases do processo de fabrico, desde a extração de matérias-primas até à produção de baterias.

A empresa Benchmark Mineral Intelligence estima que os custos das baterias são 18% mais baratos na China do que noutros países. Então, uma empresa como a BYD, que fabrica as suas próprias baterias, pode negociar mais descontos na cadeia de abastecimento.

Além disso, as fabricantes de automóveis chinesas são ainda ajudadas pela disponibilidade de terrenos subsidiados pelo governo, bem como por custos de energia e de mão de obra mais baratos do que os enfrentados pelas fabricantes europeias.

De acordo com o relatório da Reuters, em alguns mercados de exportação, o preço do BYD Atto 3 era 81% a 174% mais elevado do que na China e os preços do Dolphin variavam entre 39% e 178% mais elevados. Na Alemanha, o preço de um BYD Dolphin era equivalente a 37.439 dólares, enquanto um modelo comparável na China custava 16.524 dólares.