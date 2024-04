Depois de pérgulas e muros, há mais um local para instalar painéis solares: canais de irrigação

15 milhões de dólares para San Luis & Delta-Mendota Water Authority, Delta-Mendota Canal Floating Solar Project (Califórnia)

A Authority, Reclamation e a University of California-Merced irão colaborar através de uma parceria público-privada-académica para avaliar os impactos dos painéis solares fotovoltaicos flutuantes no Delta-Mendota Canal.

O projeto-piloto pretende utilizar potencialmente até três tecnologias solares flutuantes para avaliar a viabilidade, os custos e os benefícios da energia solar flutuante relativamente às tecnologias do canal em grandes instalações de transporte como o Delta-Mendota Canal.

A iniciativa também validará o projeto de energia fotovoltaica flutuante para água em movimento, identificará e abordará questões relacionadas com a manutenção de um canal com painéis, explorará o potencial de produção de energia e desenvolverá métodos para quantificar os impactos na qualidade da água.

2,55 milhões de dólares para North Unit Irrigation District, Main Canal Floating Photovoltaics Project (Oregon)

O North Unit Irrigation District irá construir painéis solares fotovoltaicos flutuantes no Main Canal do Deschutes Project, situado perto de Bend, Oregon.

O projeto avaliará o impacto dos painéis solares flutuantes nos ganhos de eficiência hídrica e na quantidade de energia limpa produzida.

1,5 milhões de dólares para Weber Basin Water Conservancy District, Solar Panels Over the Layton Canal Project (Utah).

O Weber Basin Water Conservancy District cobrirá os canais existentes com estruturas de painéis solares ao longo do canal na parte superior do Layton Canal, perto de West Haven, Utah.

O projeto servirá como demonstração de cinco anos de recolha de dados e monitorização para avaliar a capacidade técnica, a viabilidade económica e a viabilidade de implementação à escala real.

Além disso, espera aumentar a qualidade da água através da redução da proliferação de algas ao longo do canal, produzir energia renovável para compensar a utilização da estação de bombeamento ou vender de volta à empresa de serviços públicos e reduzir significativamente a perda de água por evaporação.