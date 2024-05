OpenAI fecha acordo para colocar posts do Reddit no ChatGPT

A OpenAI e o Reddit anunciaram ontem uma parceria que permitirá à OpenAI apresentar as discussões do Reddit no ChatGPT e ao Reddit trazer recursos baseados em IA para os seus utilizadores. Veremos o que nos trará este acordo de 60 mil milhões de dólares...

Acordo terá valor de 60 milhões de dólares!

A parceria "permitirá que as ferramentas da OpenAI entendam melhor e exibam o conteúdo do Reddit, especialmente em tópicos recentes" - disseram as duas empresas num comunicado conjunto. Como parte do acordo, a OpenAI também se tornará um parceiro de publicidade no Reddit, o que significa que exibirá anúncios na plataforma.

O acordo é semelhante ao que o Reddit assinou com a Google em fevereiro, e que terá um valor de 60 milhões de dólares.

A OpenAI tem vindo a estabelecer cada vez mais parcerias com editoras para obter dados para continuar a treinar os seus modelos de IA. Só nas últimas semanas, a empresa assinou acordos com o Financial Times e o Dotdash Meredith.

No ano passado, também estabeleceu uma parceria com a editora alemã Axel Springer para treinar os seus modelos em notícias do Politico e do Business Insider nos EUA e do Bild e do Die Welt na Alemanha.

Mas o que fará o Reddit com esta parceria?

Sob o novo acordo, a OpenAI terá acesso à API de dados do Reddit, que, segundo a empresa, fornecerá "conteúdo em tempo real, estruturado e exclusivo do Reddit". No entanto, não está claro quais serão as funcionalidades alimentadas por IA que o Reddit irá construir na sua plataforma como resultado da parceria.

No ano passado, obter acesso aos dados do Reddit, uma rica fonte de informações em tempo real, geradas por humanos e muitas vezes de alta qualidade, tornou-se uma questão controversa depois de a empresa ter anunciado que começaria a cobrar aos desenvolvedores para usar sua API.

Como resultado, dezenas de clientes de terceiros do Reddit foram forçados a encerrar e milhares de subreddits ficaram às escuras em protesto. Na altura, o Reddit manteve a sua posição e disse que as grandes empresas de IA estavam a recolher os seus dados sem qualquer pagamento.

Desde então, tem vindo a rentabilizar os seus dados através de acordos com a Google e a OpenAI, cujo progresso no treino dos seus modelos de IA depende do acesso aos mesmos.

