Fotografia do Pixel 8a da Google foi testada na DXOMARK e bate muitos concorrentes

Lançado há poucos dias, o Pixel 8a veio mostrar que a Google também consegue criar smartphones de gama mais baixa, com argumentos que o colocam num patamar superior. Esta proposta foi agora testada pela DXOMARK na fotografia e destacou-se por conseguir bater muitos dos seus concorrentes.

Pixel 8a da Google foi testado na DXOMARK

O Google Pixel 8a teve um desempenho muito bom para sua classe nas avaliações da DXOMARK para a sua câmara e apresentou melhorias em relação ao seu antecessor Pixel 7a. Este usa o mesmo SoC da Google, o Tensor G3, que os outros dispositivos da série Pixel 8. Não tem presente uma câmara tele dedicada e vem com hardware ligeiramente inferior quando comparado com o Pixel 8 Pro.

No geral, os resultados da DXOMARK ficaram próximos aos do Pixel 8, principalmente para foto e zoom. No entanto, o Pixel 8a não se igualou ao Pixel 8 e 8 Pro, e até mesmo ao antecessor 7a, em termos de detalhes de vídeo.

Os positivos e negativos da proposta da Google

Como pontos positivos, a DXOMARK destaca no Pixel 8a a exposição precisa e o contraste bastante bom e bons detalhes na fotografia. As cores são agradáveis ​​e com equilíbrio de branco bastante neutro em vídeo, contando ainda com estabilização de vídeo eficaz, foco automático preciso e estável.

No campo oposto, temos por vezes tons de pele imprecisos em retratos internos e autofoco instável e variação de ruído em fotos consecutivas. Apresenta ainda baixa compensação entre textura/ ruído em retratos de vídeo, problemas ocasionais de adaptação à exposição. Por fim temos problemas frequentes no foco automático, mudança de quadro e diferenças de nitidez entre quadros, algumas distorções de cores e trepidação.

Bateu muita da sua concorrência na fotografia

Embora use hardware próximo do Pixel 7a, este smartphone pontua pelo menos três pontos acima na análise detalhada do DxOMark, conseguindo um total de 136 pontos. Isso coloca o mais recente smartphone da gama média do Google três pontos à frente do Samsung Galaxy S24, mas 12 pontos atrás do Google Pixel 8, e 9 pontos atrás do Apple iPhone 15.

Apesar de algumas pequenas deficiências, o Google Pixel 8a é uma boa opção para quem procura desempenho excecional de câmara no seu segmento. Este teste prova também que a Google conseguiu criar uma proposta que está ao nível de muita da concorrência, que está em patamares superiores.