Num mercado Android cada vez mais competitivo, a Qualcomm tem conseguido ser a escolha da maioria dos fabricantes para os seus smartphones de topo. Com o Snapdragon 8 Gen 3 a chegar no final do ano, muito pode mudar, em especial o preço destes smartphones.

Como se tem visto ao longo dos últimos anos, as marcas de topo que apostam no Android fazem uma escolha única. Mesmo com a MediaTek a ter propostas cada vez melhores, a escolha acaba por recair nos SoC da Qualcomm para os modelos de topo, naturalmente mais caros.

Com o Snapdragon 8 Gen 3 a chegar, muitos podem agora colocar um travão e seguir um de dois caminhos já bem definidos. A causa está num aumento de preço que deverá acontecer no preço desta proposta, o que encarecerá demasiado estes smartphones de topo.

Quem avança esta informação é o conhecido leaker Digital Chat Station, que numa publicação na rede Weibo avançou que o preço do Snapdragon 8 Gen 3 "parece ser um pouco alto", sem avançar valores concretos ou como esta diferença irá ser aplicada na nova proposta.

A solução, com revelado antes, passa por usar o Snapdragon 8 Gen 2 ou um SoC Dimensity nos seus próximos smartphones de topo. Isso já está a ser visto com marcas como a OPPO e a vivo, com as suas propostas a adotarem os chipsets Snapdragon mais antigos ou o atual processador Dimensity da MediaTek.

Naturalmente, e como se tem visto no mercado, a MediaTek deverá aproveitar este momento para crescer ainda mais. Com a escolha a recair nos seus SoC, a sua quota irá aumentar e combater diretamente com a Qualcomm.

Na verdade, e como tem sido visto, para muitos utilizadores esta diferença poderá ser mínima. Estes SoC têm já um poder de processamento elevado e que será suficiente para a grande maioria dos equipamentos e do que deles é esperado.