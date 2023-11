Como qualquer utilizador de um smartphone sabe, a bateria é um elemento essencial nestes equipamentos. A sua capacidade determina de forma direta o tempo de utilização, devendo assim ser tida em conta. Uma nova análise veio agora revelar quais as marcas e os modelos com melhor bateria. Conheça a lista completa.

Uma dos elementos que as marcas usam para mostrar a qualidade dos seus smartphones é a bateria. Se algumas escondem este valor, outras usam-no para mostrar e garantir muito tempo de utilização nos equipamentos, como os utilizadores querem e precisam. Os dados da Electronics Hub, sobre este elemento dos modelos e marcas, revelam agora tudo.

Os smartphones com a melhor e a pior bateria

No universo da Apple, o iPhone 15 Pro Max é o que domina no campo da bateria e da sua capacidade. A análise revela que tem 4.422 mAh e garante 14 horas de duração. O iPhone SE2 (2020) tem a pior, com uma classificação de 1821 mAh. Este valor não é muito maior do que o iPhone original, lançado há 13 anos, e traduz-se em pouco mais de nove horas de duração da bateria.

Já na Samsung, e com uma classificação de 7.000 mAh, o Galaxy F62 (2022) tem a melhor duração de bateria do grupo e vem com um carregador rápido de 25W. No extremo oposto desta escala, encontramos o Galaxy A2 Core (2019), com apenas 2600 mAh. Disponível apenas em países selecionados da Ásia, África e Médio Oriente, tem hardware que consome pouco deste elemento.

A Xiaomi está também presente nesta lista e coloca vários dispositivos no topo da sua lista, com 6.000 mAh e um desempenho elevado nesta área. No oposto, temos seis telefones Xiaomi lançados em 2018 têm uma classificação muito inferior de 3.000 mAh. Ainda assim, há um modelo que se destaca, o Redmi 6A, impressionando com o seu desempenho.

Lista das marcas revela muito mais desta área

Olhando para algumas das principais marcas, a Ulefone cria os smartphones mais impressionantes na duração da bateria, com os seus modelos a terem classificação média de 6600 mAh. Em comparação, a Apple é classificada como a marca com menor duração de bateria, com uma classificação média de 3.187 mAh nos diferentes modelos da marca.

Ainda que esta análise se foque apenas na capacidade da bateria, estes dados são importantes. Cada marca procura crescer nesta área ajustando as suas ofertas e assim garantirem mais aos utilizadores.