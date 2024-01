O WhatsApp está a adaptar-se às necessidades dos utilizadores, mesmo em áreas que poderiam não ser esperadas. Estas novidades trazem para a sua interface e até para a escrita de mensagens melhorias importantes e que simplificam estes processos. Uma dessas mudanças chega para a formatação de texto e já pode ser testada no Android e iOS.

Mais novidades para as mensagens do WhatsApp

A cada nova versão beta da app WhatsApp os programadores da Meta procuram incluir novidades e alterações. Estas vão amadurecer e ser testadas exaustivamente por muitos utilizadores até estarem prontas a serem disponibilizadas de forma alargada e assim ficarem acessíveis a todos.

As mudanças na formatação de texto não são novas e já tinham sido descobertas em versões anteriores, ainda que estivessem limitadas. Estas avançaram depois para o iOS onde puderam começar a ser experimentadas e avaliadas, ainda num lote limitado de utilizadores.

Nessa altura o Android ficou de fora destas mudanças, sendo esperado para mais tarde a sua integração. Esse momento chega agora, com a mais recente versão beta do WhatsApp e as mudanças estão abertas a todos os que estão nesta linha de desenvolvimentos.

Android e iOS com nova formatação de texto

Do que pode ser visto, ainda que seja limitada, a possibilidade de formatação de texto será extremamente útil. De forma automática. Os utilizadores vão poder organizar e estilizar as suas mensagens segundo as opções disponíveis.

Bloco de código: foi projetado para facilitar partilha e a leitura de código no WhatsApp. Embora seja normalmente usada por programadores, qualquer pessoa pode usar essa ferramenta para destacar uma parte específica de uma mensagem. Apenas dever lembrar-se de incluir o carácter "´" ao formatar o seu texto.

Bloco de cotação: pode ser usado para responder a uma parte específica de uma mensagem anterior. Pode usar esta ferramenta de formatação apenas adicionando o carácter "“>" antes do texto.

Listas: é uma ferramenta para apresentar informações de maneira organizada. Basta iniciar o seu texto com *, - ou números para criar listas ordenadas.

Espera-se que assim seja simples e rápido mudar o texto do WhatsApp e dar-lhe uma formatação totalmente diferente. Esta possibilidade surgirá em breve e dará aos utilizadores ainda mais capacidades, num serviço de mensagens que está constantemente a mudar para melhor.