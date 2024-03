Farto de ouvir mensagens de voz no WhatsApp? Solução chegará em breve à versão Android

As mensagens de voz são uma das formais mais usadas para comunicar no WhatsApp. Todos os que não podem ou não querem escrever só precisam de ditar o que querem dizer e enviar. Como nem todos podem ouvir essas mensagens, o WhatsApp prepara uma solução para o Android, que recebe assim algo que o iOS já tem, as transcrições.

Apesar de não ser uma das funcionalidades mais óbvias do WhatsApp, as mensagens de voz são usadas por muitos utilizadores. São a forma mais rápida e mais simples de comunicar neste serviço, bastando ditar o que se pretende enviar para os destinatários.

Dado que nem todos podem ou querem ouvir essas mensagens, era necessário encontrar uma forma de as converter em texto, usando as transcrições. Essa funcionalidade é já uma realidade no iOS, mas o Android ainda estava atrás nesta capacidade, algo que em breve mudará.

Como foi possível perceber na mais recente versão de testes do WhatsApp para Android, as transcrições estão já a ser testadas e preparadas. Algumas strings encontradas no código mostram claramente que esta será em breve uma das novidades a ser reveladas.

To enable transcripts, 150mb of new app data will be downloaded.

Enable

Read before you listen with transcripts

"WhatsApp uses your device's speech recognition to provide end-to-end encrypted transcripts. Learn more"

Turn on transcripts

Destas strings é possível perceber que este novo recurso precisará um download adicional de 150 MB de dados, provavelmente num processo único. A nova opção deverá surgir listada em Configurações → Conversas, tal como acontece agora no iOS.

Para garantir a segurança destas conversas e deste processo, é avançado que será usado o mecanismo de reconhecimento de voz do dispositivo. Assim, a transcrição das mensagens de voz irá manter a criptografia intacta e protegida.

Com esta simples novidade a Meta garante que a versão Android do WhatsApp fica assim ao mesmo nível do que o iOS já oferece. Ao mesmo tempo, dá também a este sistema uma das funcionalidades interessantes e que ajudam todos os que usam este serviço de mensagens.