Renault Scenic E-Tech 100% elétrico mostrou porque foi eleito Automóvel do Ano 2024

Fomos conhecer, com as nossas mãos, o novo elétrico da Renault, que se posiciona como um dos melhores, oferecendo uma autonomia acima dos 600 km. De forma direta e sem recorrer a preciosismos linguísticos, o carro é mesmo bom. Aliás, o Scenic E-Tech 100% elétrico provou-nos que mereceu o título "Car of the Year 2024".

Por vezes, dar dois passos atrás é para ganhar lanço

Recorrendo à história, dar dois passos atrás nem sempre é sinónimo de recuar. À Renault, por exemplo, permitiu dar lanço para a apresentação deste novo elétrico.

Em 1996, o Scenic revolucionou o mercado ao posicionar-se como o primeiro MPV (monovolume) compacto da história automóvel europeia. Sob o lema "Conceito de Segurança Incorporado num Automóvel Novo e Inovador" (SCENIC, na sigla inglesa), mudou a face do automóvel familiar.

Na altura, a Renault descrevia o Scenic como um "automóvel-casulo", concebido de dentro para fora, para responder ao desafio de dar prioridade e conforto a todos os passageiros.

Em 2024, o Scenic E-Tech 100% elétrico reinventa a norma do automóvel familiar para responder aos desafios do seu tempo:

Evolução dos hábitos de mobilidade;

Evolução das aspirações em termos de conforto e segurança;

Maior escassez de recursos;

Redução da pegada de carbono associada aos transportes.

Apesar de a empresa ter passado por um período mais difícil, onde o design e algumas características não tiveram sucesso e foram ultrapassados por outras propostas, estes novos veículos estão a devolver à marca gaulesa o bem conhecido ADN do passado.

Assim, este novo elétrico foi concebido para ser o primeiro automóvel do agregado familiar, aquele do dia a dia, mas também aquele utilizado para as longas viagens de fim de semana ou de férias.

Com um grupo propulsor 100% elétrico, a Renault sublinha a autonomia WLTP de até 625 quilómetros e um carregamento rápido até 150 kW, para responder às necessidades das famílias que procuram evasão.

O carro da família, mas 100% elétrico

Com o Scenic E-Tech 100% elétrico, a Renault oferece um habitáculo concebido para o conforto e o bem-estar de todos os seus ocupantes.

O interior é de referência, graças à plataforma elétrica dedicada, às rodas recuadas nos quatro cantos, à longa distância entre eixos de 2,78 metros, ao piso plano e à bateria compacta.

Aliás, resulta num grande espaço para os passageiros, com um raio de 278 mm para os joelhos dos passageiros nos lugares traseiros, e para a bagagem, com um volume de bagageira de 545 litros.

O inovador teto panorâmico opacificante Solarbay em vidro e o apoio de braços traseiro completam o pacote "todo-o-conforto" do habitáculo. Contribuem para redefinir a experiência a bordo, tal como o sistema multimédia OpenR Link com aplicações Google integradas, de entretenimento e informação.

Destaque para a assinatura sonora, fruto de uma colaboração com o artista, compositor e autor Jean-Michel Jarre.

Com uma potência de até 160 kW (220 cv), dimensões compactas e a plataforma elétrica dedicada AmpR Medium, o Scenic E-Tech 100% elétrico proporciona uma condução dinâmica e ágil, ajustada a todas as viagens.

A bateria de 87 kWh, a dupla compatibilidade de todas as versões com a recarga em CC nos pontos de recarga rápida existentes nos acessos às autoestradas e vias rápidas, e a recarga em CA nos pontos de recarga domésticos contribuem para o Scenic E-Tech 100% elétrico ser uma escolha tranquilizadora.

De acordo com a Renault, o Scenic E-Tech 100% elétrico está disponível em quatro níveis de equipamento, sendo o primeiro automóvel elétrico da gama da marca a incluir o acabamento Esprit Alpine, que lhe confere um toque desportivo e estimulante.

Está disponível para encomenda, em Portugal, a partir dos 40.690 €.

Acompanhe a experiência ao volante do Renault Scenic E-Tech 100% elétrico no vídeo abaixo:

Como nota final e depois de muitas centenas de quilómetros, o carro mostrou-se muito equilibrado, com uma resposta rápida, sem ser bruto. A autonomia vai surpreender.

Embora alguns materiais beneficiassem com outra composição, o peso do carro é um dos “segredos” do sucesso.

O habitáculo traz um assistente muito inteligente. Os mais de 700 comandos permitem que o Google Assistente realize imensas tarefas e transforme vários desejos em ordens.

Bom trabalho, Renault!